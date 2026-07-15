Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VALENCIA CF PRETEMPORADAVALENCIA CF FICHAJES DIENG SATOVALENCIA BASKET JEAN MONTERORafa Mir pasa el reconocimiento médicoOtro fichaje del Real Madrid para Pedro MartínezOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeAseguran que Olise no fichará por el Real Madrid
instagram

Pierre-Emerick Aubameyang, ¿nuevo fichaje para LaLiga?

El internacional por Gabón tiene un acuerdo para regresar a España y fichar por el Deportivo

El día que unos encapuchados asaltaron la vivienda de Aubameyang y agredieron al futbolista

El día que unos encapuchados asaltaron la vivienda de Aubameyang y agredieron al futbolista

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Bengoa

Javier Bengoa

El mercado de fichajes no para ni por el Mundial. De hecho, para muchos es un escaparate. No es el caso de Pierre-Emerick Aubameyang, uno de los mejores delanteros de las últimas décadas que, a sus 37 años, está cerca de arrancar una nueva aventura. Con mucho que ganar y poco que perder, ha decidido aceptar la oferta del Deportivo para regresar a LaLiga.

Hace una temporada llego gratis al Marsella y ahora será traspasado al cuadro gallego por una cantidad cercana al millón y medio de euros, lo que le haría superar los 100 kilos en el cúmulo de traspasos.

Aubameyang, español por parte de madre

Hijo de un gabonés y una española, Pierre-Emerick Aubameyang nació en Francia, pero siempre dominó el idioma y soñó con jugar en LaLiga. Llegó a hacerlo en el Barça durante la segunda vuelta de la temporada 21/22, anotando 11 goles en los 17 encuentros que disputó, muy buenos números que no le sirvieron para seguir en España, pero sí dejaron buen recuerdo.

Noticias relacionadas

Aubameyang, lamentándose

Aubameyang, lamentándose / EFE

Su enorme velocidad, juego aéreo y disparo siempre hicieron de él un delantero temido por los rivales. Tras pasar por Milan, Dijon, Lille, Mónaco, St Étienne, Dortmund, Arsenal, Barça, Chelsea, Marsella y Al-Qadsiah ha llegado el momento de ser el jugador estrella de todo un Deportivo que aspira a ofrecer un juego rápido y ofensivo en su regreso a la élite.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents