Pierre-Emerick Aubameyang, ¿nuevo fichaje para LaLiga?

El mercado de fichajes no para ni por el Mundial. De hecho, para muchos es un escaparate. No es el caso de Pierre-Emerick Aubameyang, uno de los mejores delanteros de las últimas décadas que, a sus 37 años, está cerca de arrancar una nueva aventura. Con mucho que ganar y poco que perder, ha decidido aceptar la oferta del Deportivo para regresar a LaLiga.

Hace una temporada llego gratis al Marsella y ahora será traspasado al cuadro gallego por una cantidad cercana al millón y medio de euros, lo que le haría superar los 100 kilos en el cúmulo de traspasos.

Aubameyang, español por parte de madre

Hijo de un gabonés y una española, Pierre-Emerick Aubameyang nació en Francia, pero siempre dominó el idioma y soñó con jugar en LaLiga. Llegó a hacerlo en el Barça durante la segunda vuelta de la temporada 21/22, anotando 11 goles en los 17 encuentros que disputó, muy buenos números que no le sirvieron para seguir en España, pero sí dejaron buen recuerdo.

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Aubameyang, lamentándose / EFE

Su enorme velocidad, juego aéreo y disparo siempre hicieron de él un delantero temido por los rivales. Tras pasar por Milan, Dijon, Lille, Mónaco, St Étienne, Dortmund, Arsenal, Barça, Chelsea, Marsella y Al-Qadsiah ha llegado el momento de ser el jugador estrella de todo un Deportivo que aspira a ofrecer un juego rápido y ofensivo en su regreso a la élite.