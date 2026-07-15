¡Multimillonario fichaje de Mason Greenwood!
El inglés se convierte en el segundo fichaje más caro de la historia del campeonato
El mercado de fichajes vuelve a romper la banca. Mason Greenwood ya es, oficialmente, nuevo jugador del Fenerbahçe. El conjunto turco anunció este martes la incorporación del delantero inglés, de 24 años, tras alcanzar un acuerdo con el Olympique de Marsella por un traspaso de 39 millones de euros, una cifra que convierte la operación en la segunda más elevada de la historia del campeonato turco.
El atacante firma para las próximas cuatro temporadas y se convierte en el gran golpe sobre la mesa del Fenerbahçe, que no ha escatimado recursos para hacerse con uno de los futbolistas más cotizados del mercado. Según detalló el propio club en su comunicado oficial, los 39 millones de euros se abonarán en tres pagos iguales durante los próximos tres años. Además, la entidad asumirá el pago del mecanismo de solidaridad establecido por la normativa de la FIFA.
Greenwood aterriza en Estambul después de dos campañas de alto nivel con el Olympique de Marsella. En la Ligue 1 disputó 66 encuentros, firmó 37 goles y repartió 12 asistencias, cifras que le consolidaron como una de las grandes referencias ofensivas del fútbol francés. A esos números añadió siete tantos y tres asistencias en seis partidos de la Copa de Francia, además de tres goles y una asistencia en ocho encuentros de la Liga de Campeones.
Jugó en el Getafe y le siguieron Barça y Atleti
Su rendimiento tanto en Francia como antes en el Getafe, despertó el interés de varios clubes durante las últimas semanas, entre ellos FC Barcelona o Atlético de Madrid, aunque finalmente ha sido el Fenerbahçe quien ha logrado cerrar una de las operaciones más llamativas del verano.
Greenwood será la gran referencia ofensiva del proyecto y uno de los nombres propios de una Superliga que suma a sus filas un fichaje de auténtico impacto.
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