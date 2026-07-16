Desvelan los detalles del 'no' de Nico Williams al Barça

La renovación de Nico Williams con el Athletic hasta 2035 acabó con el gran culebrón del verano de 2025, en el que el Barça llegó a situarse como el principal candidato para ficharlo. Un año después, los dos hermanos han recordado cómo vivieron aquellos meses de incertidumbre en el documental 'Denominación de Origen', emitido por RTVE.

Nico reconoce que fue uno de los momentos más complicados de su carrera. "Mi año ha sido peculiar. Fue un verano muy difícil, un montón de presión hacia mi persona y hacia mi familia, y al final no es fácil", explica el internacional español.

Iñaki Williams también recuerda el desgaste que provocó toda la situación. "Si mi hermano no decidía de hoy para mañana o se mantenía en silencio o meditando lo que para él era un cambio de vida brutal, parecía que estaba mal", afirma el capitán del Athletic, en referencia a los constantes rumores que lo situaban en el Barcelona.

El internacional com Ghana también rememora algunos de los episodios más desagradables que tuvieron que afrontar durante aquellas semanas. "El momento top fue cuando vandalizaron el mural. Sobre todo cuando volvió mi hermano con su novia de vacaciones y nos encontramos la luna del coche rota", relata.

Un aficionado del Athletic realiza una foto del mural en Barakaldo donde se suprimió la imagen de Nico Williams entre Iñaki y Muniain. / Efe / Luis Tejido

Iñaki se enteró estando en Ibiza

A ello se sumaban las informaciones contradictorias que aparecían cada día. "Un director deportivo decía una cosa, un medio de Twitter decía otra...", recuerda Iñaki. Sin embargo, el desenlace llegó con una llamada inesperada. "Y me llama por videollamada. Estábamos en Ibiza. Me dice: 'Iñaki, que he tomado la decisión de que me quedo'. Le dije: '¿Estás de coña o me estás vacilando?'. A mi mujer le dije: 'Este chaval ha madurado, mi hermano ya no es un niño'", desvela Iñaki.

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Por su parte, Nico no tiene dudas de la decisión que tomó hace un año. "Tomé la decisión correcta. Prefiero estar en este club que ganar cinco Champions o dos Ligas. Y lo he demostrado", sentencia el extremo, reafirmando su compromiso con el Athletic pese al fuerte interés que despertó en el FC Barcelona durante aquel mercado de fichajes.

Fuente: Sport