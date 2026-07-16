El Levante hace oficial el fichaje de Aïssa Mandi

El Levante UD y el futbolista internacional argelino Aïssa Mandi han llegado a un acuerdo para que el jugador se una al club granota hasta junio de 2028. Mandi refuerza la defensa del Levante, que actualmente cuenta con: Dela, Elgezabal y Jorge Cabello, que ha vuelto recientemente al club tras jugar cedido en el Mirandés la temporada pasada. El defensa argerlino pasará el reconocimiento médico y en los próximos días se pondrá a entrenar bajo las órdenes de Luís Castro.

Experiencia en LaLiga y en Europa

El defensa central es un jugador con una gran experiencia en el fútbol europeo y en LaLiga. Se formó en el Stade de Reims y en 2016 se unió al Real Betis, donde jugó 173 partidos a lo largo de 5 temporadas. Durante su etapa en Sevilla, Mandi llegó a debutar en la Europa League. En 2021 fichó por el Villarreal, donde estuvo durante 3 temporadas, jugó la Supercopa de Europa y debutó en Champions League. De esta forma, tras disputar 252 partidos entre ambos clubes, acabó su etapa en España.

Aissa Mandi celebra su gol ante Las Palmas. / EFE

Mandi regresó a Francia durante el verano de 2024 para jugar en el LOSC Lille. Durante las dos temporadas que ha estado allí, Mandi ha sido titular y ha seguido acumulando experiencia en competiciones europeas. El central jugó 6 partidos de Champions durante la temporada 24-25 y 11 partidos de Europa League durante la pasada campaña, en la que el Lille llegó hasta los octavos de final.

Internacional con su selección

Además, Mandi también acumula experiencia con su selección. El central argelino ha participado en 6 ediciones de la Copa África, competición que logró ganar en 2019. El nuevo jugador del Levante también ha jugado 2 Mundiales, el de Brasil 2014 y el de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Fichaje ilusionante

La defensa del Levante todavía no está completa, pero de momento Mandi llega libre para aportar experiencia y solidez defensiva y por el momento su fichaje ilusiona a la afición granota. Los comentarios de la publicación en la que el club ha hecho oficial su incorporación se han llenado de aficionados que celebran el fichaje y felicitan a la dirección deportiva.

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