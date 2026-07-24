Gorosabel, lateral derecho del Athletic, en el mercado
El nuevo técnico rojiblanco descarta al defensa, que sigue entrenándose al margen del grupo por problemas físicos
El mercado de fichajes sigue moviéndose también motivado por el inicio de la pretemporada. Tras las primeras pruebas del verano también llegan algunas decisiones de los entrenadores con sus plantillas, bien para reforzar o bien para descartar jugadores. Otro mercado al que muchos clubes pueden acudir para apuntalar sus plantillas.
El Athletic Club inicia nueva etapa tras la salida de Ernesto Valverde y la llegada de Edin Terzic. El técnico alemán tendrá la complicada tarea de devolver al equipo bilbaíno a la lucha por las plazas de Champions League en Liga y ser uno de los aspirantes al título de la Europa League la próxima temporada. Terzic deberá darle otro aire a un equipo, que ya parecía algo desgastado de las ideas del 'Txingurri'.
Evidentemente Terzic ahora debe decidir qué jugadores cree útiles para su proyecto, pero hay uno, que parece destinado a salir de San Mamés. Andoni Gorosabel es uno de los futbolistas que tiene abierta la puerta de salida del Athletic.
Gorosabel puede tener acomodo en muchos equipos de la zona media de Primera Divisón. El defensa cuenta con casi 200 partidos de experiencia en LaLiga y también en competiciones europeas. Esta temporada Gorosabel ha disputado 34 encuentros y ha dado dos asistencias.
Por el momento el lateral se ejercita al margen de sus compañeros de equipo debido a problemas físicos moderados. Así pues habrá que ver qué mercado tiene Gorosabel y si hay algún equipo de Primera División se lanza a por sus servicios para reforzar el carril derecho de la zaga.
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