Vinicius Jr, en la órbita del Arsenal: el Real Madrid afronta una decisión clave

La incertidumbre sobre el futuro de Vinicius Jr vuelve a ganar protagonismo en el mercado de fichajes. Según ha informado David Ornstein en The Athletic, el Arsenal está valorando seriamente la posibilidad de lanzarse a por el extremo brasileño si finalmente no amplía su contrato con el Real Madrid. Aunque la operación se encuentra todavía en una fase muy temprana y no existen conversaciones entre clubes, el interés cuenta con el respaldo de todos los niveles de la estructura deportiva del vigente campeón de la Premier League. El contexto contractual del futbolista, unido a la necesidad del Madrid de resolver cuanto antes su renovación, convierte esta situación en uno de los grandes focos del mercado europeo.

El contrato de Vinicius, un asunto prioritario para el Real Madrid

Vinicius Jr afronta el último año de su actual contrato después de ocho temporadas defendiendo la camiseta blanca. A día de hoy, las negociaciones para una ampliación permanecen estancadas, una situación que inevitablemente despierta el interés de los grandes clubes europeos. El Real Madrid no contempla perder a uno de sus futbolistas más importantes sin recibir una compensación económica, especialmente teniendo en cuenta que el brasileño tendría derecho a percibir una importante prima de fidelidad si cumple íntegramente su contrato.

A pesar de que la temporada 2025-26 terminó sin títulos para el conjunto madridista, Vinicius volvió a ofrecer cifras destacadas con 22 goles entre todas las competiciones. Además, durante el Mundial disputado este verano fue una de las grandes referencias de Brasil, disputando los cinco encuentros del torneo y firmando cuatro goles antes de la eliminación de la selección dirigida por Carlo Ancelotti frente a Noruega en los octavos de final.

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior (c) conversa con su presidente, Florentino Pérez (d), tras la final de la Supercopa de España que Real Madrid y FC Barcelona de 2024. / SD

Sin embargo, el rendimiento del extremo ha sido objeto de debate durante los dos últimos cursos. Desde la llegada de Kylian Mbappé en la temporada 2024-25, el brasileño no ha conseguido mostrar con regularidad la versión dominante que le convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo. Aunque ha seguido apareciendo en momentos importantes, también ha evidenciado una mayor irregularidad y episodios de frustración sobre el terreno de juego.

El inicio de la pasada campaña, ya bajo las órdenes de Xabi Alonso, estuvo marcado por una imagen alejada de la que acostumbraba a transmitir. Algunas de sus actitudes trascendieron incluso el plano deportivo, como ocurrió durante el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu, donde protagonizó un gesto de evidente desacuerdo con el técnico tolosarra. Posteriormente, con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, su rendimiento mejoró notablemente, aunque el equipo volvió a cerrar la temporada sin conquistar ningún título, un escenario poco habitual en la historia reciente del Real Madrid.

Xabi Alonso y Vinicius, tras su deenuentro en el clásico. / EFE

El interés por Yan Diomande añade más incertidumbre

La aparición de esta información coincide, además, con las noticias que sitúan al Real Madrid entre los clubes que siguen muy de cerca a Yan Diomande, extremo del RB Leipzig y una de las grandes revelaciones del último Mundial. El joven atacante africano ha irrumpido con fuerza en el panorama internacional gracias a un torneo sobresaliente que ha despertado el interés de varios gigantes europeos.

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Diomandé controla una balón entre Ajer y Wolfe, este martes en Dallas. / SD

Aunque ambas operaciones no están directamente relacionadas, la coincidencia temporal alimenta las especulaciones sobre la planificación deportiva del conjunto blanco. El Real Madrid continúa trabajando para asegurar la continuidad de Vinicius Jr, consciente de que sigue siendo un activo estratégico tanto por su calidad como por su valor de mercado. Al mismo tiempo, mantiene monitorizada la progresión de Diomande como una de las grandes promesas del fútbol europeo, mientras el Arsenal permanece atento a cualquier escenario que pueda abrir la puerta al fichaje del internacional brasileño. El desenlace dependerá, en gran medida, de cómo evolucionen las negociaciones entre el Real Madrid y Vinicius durante los próximos meses, en un mercado que promete mantenerse muy activo hasta el cierre del verano.