Álex Moreno, oportunidad de firmar por un equipo de LaLiga

El mercado de fichajes está cogiendo velocidad de crucero y los equipos una vez han arrancado las pretemporadas se lanzan a buscar las primeras piezas que apuntalen sus plantillas. Una de las posiciones más difíciles de encontrar en esa ventana de traspasos es la de lateral izquierdo. No existen tantos perfiles de calidad y a buen precio y por tanto hay que moverse rápido en el mercado.

Uno de los nombres que más suenan en el mercado en las últimas fechas para ocupar esa demarcación en varios equipos de Primera División es Álex Moreno. El lateral, de 33 años, es una pieza que puede encajar en muchas plantillas por su experiencia demostrada en la élite. Tras el descenso del Girona FC a la LaLiga Hypermotion, el conjunto catalán perderá varios jugadores de nivel que buscarán seguir en una división más alta que la categoría de plata.

Alfon, el delantero del Sevilla, marca el 0-1 en la primera mitad superando la oposición de Àlex Moreno, el defensa del Girona, en Montilivi. / Efe / Siu Wu

Moreno, por tanto, es una opción interesante. El lateral cuenta con una dilatada experiencia en la élite; Rayo Vallecano, Real Betis, Aston Villa, Nottingham Forest y Girona. Además de contar con un importante número de partidos en competiciones europeas. Moreno disputó 31 partidos la temporada pasada a las órdenes de Míchel en el Girona lo que demuestra que pese a su edad todavía tiene vigencia en el máximo nivel.

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Uno de los equipos que ya ha movido ficha por Álex Moreno es el Deportivo de la Coruña. El conjunto gallego, que regresa a Primera División varios años después, está siendo uno de los animadores del mercado en España. Ahora quiere anticiparse a otros rivales y cerrar la contratación del lateral izquierdo. A priori y según el periodista, Santi Aouna, el Dépor ya ha presentado una oferta al Girona por sus servicios. Aunque son muchos los que suspiran por el jugador; Rayo Vallecano, el Alavés o el Racing, entre otros.