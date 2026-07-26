¿Qué pasa con Tsygankov? La gran opción del mercado en LaLiga

El mercado de fichajes se acelera con el inicio de las pretemporadas y los partidos amistosos en la mayoría de equipos de LaLiga. Después de los primeros test del verano también llegan algunas decisiones de los técnicos con sus plantillas, bien para mejorar o bien para descartar jugadores. Otro mercado al que muchos clubes pueden acudir para apuntalar sus plantillas, el de los descartes o salidas obligadas.

El Girona FC es uno de los equipos que inicia una nueva etapa después del dramático descenso a LaLiga Hypermotion y la salida de Míchel rumbo al banquillo del Ajax. Los catalanes ya preparan el nuevo proyecto para regresar a Primera División de la mano de Quique Álvarez. El nuevo técnico rojiblanco tiene la complicada tarea de armar un equipo competitivo a sabiendas de que muchas piezas importantes pueden abandonar la plantilla debido a su cartel de élite y su salario.

Entre las salidas que pueden darse en el Girona destacan nombres como Álex Moreno, que interesa al Deportivo de la Coruña, entre otros, pero, sobre todo, Viktor Tsygankov. El extremo ucraniano es una pieza codiciada en el mercado pese a que ha sufrido con las lesiones en los últimos tiempos.

Tsygankov es un jugador que incluso puede apuntalar plantillas tanto de Champions como de Europa League. El ucraniano es un jugador con calidad y números, tanto en goles como en asistencias. El atacante cuenta con más de cien partidos en LaLiga y otros cincuenta entre Champions y Europa League. El pasado curso en el Girona participó en 34 partidos con; siete goles y cinco asistencias.

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Víctor Muñoz se intenta escapar de Tsygankov en Pamplona. / EFE

Por el momento Tsygankov continúa en el Girona, aunque ya ha sonado para varios equipos de LaLiga como por ejemplo el Sevilla FC. El ucraniano cuenta con un valor de traspaso de quince millones de euros aunque su contrato finaliza en 2027, pero su salario es prohibitivo para muchos clubes de LaLiga.