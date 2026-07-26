Fede Viñas, de deseo a un imposible para la delantera

Fede Viñas fue uno de los futbolistas diferenciales de la parte baja en el fútbol español hace tan solo un año. Un jugador que a sus 28 años encontró tal vez ese punto goleador que casi nunca había experimentado. Futbolista de recursos, con mucho trabajo fuera del área y con capacidad para llevar al equipo a campo contrario... pero cuando había que rematar al fondo de la red se le hacía de noche. En el Oviedo todo cambió. No en el inicio, donde su partido en Mestalla demuestra qué tipo de jugador eso, pero sí en el segundo tramo, donde hizo 7 de los 9 tantos anotados en la temporada. En cualquier caso, el uruguayo hizo cero goles en las últimas siete jornadas, cifras muy pobres para un equipo que aún tenía opciones de salvación.

OVIEDO, 23/11/2025.- El jugador del Real Oviedo Federico Viñas controla la pelota durante el partido de LaLiga entre el Oviedo y el Rayo Vallecano este domingo en el estadio Carlos Tartiere de la capital asturiana. EFE/Paco Paredes / Paco Paredes / EFE

El ariete interesaba al Elche para esta temporada y se había fijado su nombre como uno de los futbolistas que podían aumentar el nivel colectivo en busca de otra temporada para lograr la salvación. A pesar de eso, ya en las primeras conversaciones, Viñas apuntaba a un salario casi imposible y su nombre sonaba con más fuerza para incorporarse al Toluca de la liga mexicana. En ese escenario, el traspaso puede irse por encima de los 10 millones de euros, una cifra impensable en el Martínez Valero.

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Interés, entre otros, del Deportivo

Entre los candidatos sondeados desde Riazor también se encontraba Fede Viñas según ha apuntado en las últimas semanas La Opinión de A Coruña. Sin embargo, el exdelantero del Real Oviedo, propiedad del Grupo Pachuca, se quedará en el fútbol mexicano, donde Toluca pagará 11 millones de euros por sumarlo a sus filas. El delantero de Montevideo pertenece oficialmente al Club León mexicano, aunque sus derechos son propiedad del Grupo Pachuca, que reúne bajo el mismo paraguas, entre otros, al FC Pachuca y al Real Oviedo. Tras firmar el curso pasado nueve goles en el conjunto carbayón y participar con Uruguay en el Mundial, el Deportivo se interesó por sus servicios. No fue el único. Otros conjuntos de España, entre los que estaba el propio Elche, y el Ajax también preguntaron por el charrúa.