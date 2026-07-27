Osasuna oficializa su primer fichaje del mercado

Casi un mes después del inicio del mercado de fichajes, Osasuna acaba de hacer oficial su primer fichaje del verano. El elegido es Jonathan Dubasin, que se suma al proyecto de Ramis para reforzar el extremo derecho del ataque. El futbolista se incorporará esta tarde al viaje a Norwich con el equipo, donde Osasuna realizará un stage de pretemporada, y será presentado a la vuelta.

Osasuna ha pagado 4 millones de euros por el futbolista y el Sporting de Gijón conservará un pequeño porcentaje de futura venta. Además, según el comunicado oficial del club navarro, «la transferencia incluye la posibilidad de generar variables siempre vinculadas a la permanencia de Osasuna en Primera División». El jugador firma por cuatro temporadas, hasta junio de 2030, y tendrá una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

Gran temporada en el Sporting

Jonathan Dubasin viene de firmar una gran temporada con el Sporting de Gijón, en la que ha anotado 17 goles y 4 asistencias en los 38 partidos que ha jugado. Aunque su posición natural es la banda derecha, Dubasin es un jugador muy polivalente y a lo largo de su carrera ha llegado a ocupar todas las posiciones de ataque. El jugador ilerdense ha jugado como extremo derecho, extremo izquierdo, delantero centro e incluso como segundo punta.

Tras jugar en equipos como Albacete, Real Oviedo o Sporting de Gijón, Dubasin acumula 143 partidos en Segunda División. Además, también ha jugado en Primera Federación con el UE Costa Brava y el Logroñés. Su única experiencia en Primera División fue en la liga suiza con el Basilea durante la temporada 2021/22, donde jugó 10 partidos antes de marcharse cedido al Oviedo. El próximo 16 de agosto podría debutar en LaLiga ante el Celta de Vigo en Balaídos.

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Dubasin celebra un gol con el Albacete / @Jonathan9910

Osasuna tiene más objetivos

Tras oficializar el fichaje de Jonathan Dubasin, los rojillos ya se centran en cubrir otras necesidades. Pese a que el límite salarial del club aumentará, Osasuna solamente dedicará una pequeña parte de ese beneficio al mercado y la mayoría servirá para mejorar su salud económica. La inversión más fuerte se realizará para suplir la baja de Víctor Muñoz y además el club también quiere incorporar a un defensa central y a un lateral izquierdo.