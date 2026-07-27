Relacionan un ex del Valencia CF con el Getafe de Bordalás

Una temporada más el Getafe CF y José Bordalás se dan la mano para iniciar otro proyecto. Aunque este será muy ilusionante puesto que el técnico alicantino ha conseguido clasificarlos para la UEFA Conference League, la segunda presencia en competiciones continentales desde 2019.

Así pues Bordalás querrá dar un pasito más en las aspiraciones azulonas y también en cuanto a plantilla dentro de las posibilidades económicas del club. El Getafe tendrá por delante una exigente temporada con tres competiciones y por ello es fundamental hacer un buen mercado de verano.

En ese sentido los azulones han dicho adiós a sus faros en el centro del campo durante estos años; Luis Milla, rumbo al Como de Cesc Fàbregas y Mauro Arambarri, que ha firmado por River Plate.

La sociedad de Luis Milla con Mauro Arambarri lleva años siendo clave / Getafe CF

El ex del Valencia CF que vinculan con el Getafe

En el Coliseum tienen varios nombres sobre la mesa pero en los últimos días se ha añadido uno más a la lista. En este caso es One Football el que asegura que el Getafe está pendiente de la situación de Iván Jaime.

El extremo del Porto es uno de los futbolistas destinados a abandonar la escuadra de Do Dragao. Sin embargo, en este caso, se desconocen las pretensiones del conjunto del norte de Portugal en cuanto a cantidad de un hipotético traspaso o si lo dejaría salir en forma de cesión. Además del Getafe este mismo medio también señala al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) como otro club que sigue la situación del atacante español.

Iván Jaime, de 25 años, disputó doce partidos con el Montreal FC de la MLS. El español aterrizó en Canadá en junio de 2025 en calidad de cedido y ahora ha regresado al Porto, donde no parece que vaya a tener oportunidades.

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La media temporada de Iván Jaime en el Valencia CF

Justo unos meses antes de poner rumbo a Canadá, el Porto ya ejecutó otra cesión por Iván Jaime en enero de 2025. El atacante aterrizó en el Valencia CF. Los primeros pasos del malagueño en Mestalla fueron ilusionantes, sin embargo, cuando tan solo llevaba unos pocos partidos con el Valencia sufrió una lesión que cortó su progresión casi hasta final de curso. Iván Jaime participó en diez partidos con la camiseta del Valencia CF en los que no anotó ningún gol ni repartió asistencia alguna.