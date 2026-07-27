El Sunderland se fija en Raúl Asencio del Real Madrid

El Real Madrid está tirando de chequera para acometer los primeros fichajes del mercado después d euna temporada en blanco. Florentino Pérez ha empezado la revolución en la plantilla con la llegada de José Mourinho como entrenador. Además de eso Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y Diomandé ya se han enrolado en el proyecto del portugués.

Sin embargo la plantilla del Real Madrid dista mucho de estar cerrada, sobre todo por las salidas. El equipo blanco ahora debe afanarse en recuperar algo de dinero tras las importantes inversiones realizadas. Además de eso tiene que aligerar una plantilla que cuenta con muchos nombres propios marcados en rojo para abandonar la disciplina del Bernabéu; Mastantuono, Ceballos o Raúl Asencio, entre otros.

José Mourinho, en un entrenamiento en Valdebebas esta semana. / realmadrid.com

El caso del central es particular, puesto que el argentino tiene un buen cartel para salir cedido y Ceballos, siempre con el interés del Betis cerca, ha estado apunto de marcharse al Ajax de Ámsterdam. Por el contrario de Asencio se sabe que no cuenta para Mourinho, pero por ahora no ha habido movimientos firmes para su salida.

Hujisen, Asencio y Lamine, en un Barça-Real Madrid. / STRINGER / EFE

En ese caso la Premier League se antoja como la mayor concentración de poder ecónomico para acomodar a Asencio, por traspaso y por salario. Aunque las últimas horas ha sido relacionado con el Olympique de Marsella, el recién ascendido Sunderland es otro equipo que está pendiente de Asencio. Los 'Black Cats' necesitan subir el nivel ya que tendrán que lidiar con su participación en la Premier League, pero también en la Europa League.

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Asencio, de 23 años, ha participado esta temporada en 25 partidos con la camiseta merengue en los que ha anotado dos goles y ha dado dos asistencias.