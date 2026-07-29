El Deportivo de A Coruña, a punto de cerrar a Angeliño

En Riazor siguen buscando caras nuevas para su regreso a la élite. El sorprendente mercado de fichajes que se está cocinando en las oficinas deportivistas está disparando la ilusión en A Coruña. Todavía queda más de un mes para que la ventana de traspasos eche el telón y el Deportivo ya se ha hecho con los servicios de Gijselhart, Amatucci, Ede, Jensen y los más conocidos, Leo Román y Aubameyang.

Ahora, la posición en la que han fijado sus ojos es la de lateral izquierdo. Uno de los nombres que se baraja es Adrià Pedrosa. Según el periodista especializado en fichajes Ángel García, el club gallego ya habría iniciado los primeros movimientos para tratar de vestir de blanquiazul al futbolista de 28 años, aunque todo apunta a que Angeliño será el próximo fichaje en anunciarse en Riazor.

Adria Pedrosa of Elche CF in action during the Spanish League / AFP7 vía Europa Press

Angeliño, a punto

El lateral izquierdo de la Roma ve con buenos ojos llegar al Deportivo de A Coruña para vestir la camiseta del cuadro gallego, la cual ya vistió en el fútbol base. Ahora por fin podría cumplir uno de sus sueños, como es jugar para el Deportivo en la máxima categoría. El futbolista cabe recordar que hace unos años tenía un cartel espectacular e incluso llegó a ir convocado con la absoluta. El lateral izquierdo, que jugó incluso en el Manchester City, tuvo un pico altísimo de nivel en el RB Leipzig, con el que dejó claro que a nivel ofensivo estaba a la altura de algunos de los mejores del mundo en ese momento. Ahora, ya en la recta final de su carrera, espera poder aportar fútbol y experiencia al cuadro de Antonio Hidalgo.

Facilidades en la operación

Otro de los jugadores que gustaba en Riazor era Adrià Pedrosa El lateral encaja en los planes de todas las partes implicadas. El Sevilla FC, equipo que tiene actualmente los derechos de Pedrosa, le estaría buscando una salida tras la reciente llegada de Julio Díaz a Nervión y la figura de su capitán Gabriel Suazo, que también ocupa la misma demarcación.

Pese a tener contrato con el conjunto hispalense hasta 2028, el barcelonés vería con buenos ojos un traspaso para volver a ser importante. La cesión el pasado curso al Elche CF no terminó de ser lo fructífera que esperaba, y ahora busca recuperar la mejor versión que ofreció durante su etapa en el RCD Espanyol entre 2018 y 2023.

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Adrià Pedrosa en un partido con el Espanyol / LaLiga

La banda izquierda de Riazor sería un buen destino, pero todo apunta a que la llegada de Angeliño puede cerrarle la puerta, aunque no se descarta la incorporación de ambos.