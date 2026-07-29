El Deportivo de A Coruña se lanza a por Adrià Pedrosa como alternativa a Álex Moreno y Angeliño

En Riazor siguen buscando caras nuevas para su regreso a la élite. El sorprendente mercado de fichajes que se está cocinando en las oficinas deportivistas está disparando la ilusión en A Coruña. Todavía queda más de un mes para que la ventana de traspasos eche el telón y el Deportivo ya se ha hecho con los servicios de Gijselhart, Amatucci, Ede, Jensen y los más conocidos, Leo Román y Aubameyang.

Ahora, la posición en la que han fijado sus ojos es la de lateral izquierdo. Uno de los nombres que se baraja con más fuerza es el de Adrià Pedrosa. Según el periodista especializado en fichajes Ángel García, el club gallego ya habría iniciado los primeros movimientos para tratar de vestir de blanquiazul al futbolista de 28 años.

Adria Pedrosa of Elche CF in action during the Spanish League / AFP7 vía Europa Press

Facilidades en la operación

El traspaso encaja en los planes de todas las partes implicadas. El Sevilla FC, equipo que tiene actualmente los derechos de Pedrosa, le estaría buscando una salida tras la reciente llegada de Julio Díaz a Nervión y la figura de su capitán Gabriel Suazo, que también ocupa la misma demarcación.

Pese a tener contrato con el conjunto hispalense hasta 2028, el barcelonés vería con buenos ojos un traspaso para volver a ser importante. La cesión el pasado curso al Elche CF no terminó de ser lo fructífera que esperaba, y ahora busca recuperar la mejor versión que ofreció durante su etapa en el RCD Espanyol entre 2018 y 2023.

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Adrià Pedrosa en un partido con el Espanyol / LaLiga

La banda izquierda de Riazor le espera para poder competir un puesto con el italiano Giacomo Quagliata. Sin embargo, en la secretaría técnica liderada por Fernando Soriano también tienen apuntados los nombres de Angeliño y Álex Moreno.