OFICIAL: El Racing de Santander ficha a un internacional marroquí

Yassir Zabiri llegó al Stade Rennais a mediados de esta temporada desde el Famalicão y, tras jugar 6 partidos en la Ligue 1, ha vuelto a cambiar de equipo para seguir creciendo. El Racing de Santander acaba de hacer oficial su cesión y el jugador marroquí jugará en LaLiga la próxima temporada. Zabiri se incorpora para jugar la temporada 26/27 cedido sin opción de compra.

Balón de plata del Mundial sub-20

Con 20 años, Zabiri es una de las grandes promesas de Marruecos. El jugador acumula 30 partidos con la selección sub-20 y uno con la sub-23. Además, en mayo de 2026 debutó con la selección absoluta en un amistoso ante Burundi. Sumando todas las categorías, en los 30 partidos que Zabiri ha jugado con el combinado nacional ha anotado 19 goles y ha dado 2 asistencias. Además, en 2025 ganó el Mundial sub-20, con un doblete en la final, y fue el máximo goleador del torneo con 5 goles.

Yassir Zabiri es un delantero muy rápido al espacio y que además puede caer a ambas bandas. Suele participar en la presión y posee un buen remate de cabeza. Su estilo de juego puede darle mucha versatilidad al Racing de Santander, que ahora mismo tiene como delanteros centro a Asier Villalibre, Juan Carlos Arana y Giorgi Giulashvili.

"Va a ser un año muy bonito"

El jugador marroquí ve con muy buenos ojos su nuevo destino y ya se ha declarado fan de LaLiga en alguna ocasión. Estas fueron sus palabras sobre la competición en una entrevista que concedió a AS en 2025: “Sinceramente, me encanta LaLiga. Es un fútbol muy bonito y vistoso. Todos los equipos son buenos; no es solo Real Madrid o FC Barcelona: está el Atlético de Madrid y muchos más, siempre compitiendo al máximo. Sin duda es una categoría enorme, con clubes grandes e históricos”. En el vídeo de presentación que ha subido el club, Zabiri ha asegurado que va a ser un año "muy bonito".

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Zabiri durante la celebración de uno de sus goles / @equipedumaroc

El Racing continúa trabajando el mercado

Ahora, Yassir Zabiri jugará en uno de esos “históricos” de los que hablaba, que está reconstruyendo su plantilla de cara a su primera temporada en LaLiga en 14 años. Zabiri es la cuarta incorporación del Racing de Santander este verano después de las llegadas de Sergio Canales, Asier Villalibre y Facundo González. Además, la secretaría técnica también continúa trabajando en otros nombres para reforzar principalmente la defensa.