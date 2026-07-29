La Real Sociedad está muy atenta a un fichaje para reforzar su defensa

La Real Sociedad se ha metido de lleno en la batalla por Nathan Zezé. El central francés de 21 años, que juega actualmente en el Neom SC de la liga saudí, podría abandonar Arabia tras una única temporada allí. Es un jugador muy físico, que mide 1,90 metros, y su gran potencial llama mucho la atención en Donosti.

De hecho, el interés por el futbolista viene de lejos. Hace dos temporadas, la Real Sociedad ya quiso incorporarlo a sus filas, pero no fue posible. En ese mismo mercado también lo intentó el Inter de Milán, que realizó una oferta de 15 millones de euros, pero el jugador acabó eligiendo marcharse a Arabia Saudí.

Este es Nathan Zezé

Nathan Zezé es un jugador muy versátil, que destaca por su potencia en el juego aéreo y su gran lectura del juego, que facilita la salida de balón. Precisamente por esta característica podría encajar perfectamente en el esquema de Matarazzo. El técnico estadounidense suele jugar con tres centrales y necesita a un central zurdo con buen pie para asentar su línea defensiva. Sin embargo, el fichaje no será fácil.

Nathan Zezé entrenando en Arabia / @nathan.zeze44

La venta más cara de la historia del Nantes

El jugador francés se marchó en 2025 al Neom SC por 20 millones de euros y se convirtió en la venta más cara de la historia del Nantes. Ahora mismo, además de la Real Sociedad, el Inter de Milán, el Crystal Palace, el Bournemouth, el Everton y el Al-Hilal también quieren hacerse con los servicios del futbolista. Por tanto, si su fichaje se convierte en una puja multitudinaria, lo más probable es que acabe jugando en otro equipo.

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La Real trabaja varias opciones

Durante esta temporada la Real Sociedad jugará LaLiga, Europa League y Copa del Rey. Por tanto, Matarazzo va a necesitar tener un buen fondo de armario para aguantar el ritmo de las tres competiciones. Por ello, en caso de que no acabe llegando Nathan Zezé, la secretaría técnica de la Real también trabaja otras opciones como Kolasinac o Diogo Leite.