Oficial: El Elche anuncia el fichaje de Fer Niño

En los últimos años, Fer Niño se ha consolidado como uno de los delanteros de referencia de la Segunda División española. Ahora da un paso adelante en su carrera y regresa a LaLiga cuatro temporadas después. Fer Niño jugará en el Elche CF hasta junio de 2030, que ya ha hecho oficial el fichaje del jugador a través de su página web y sus redes sociales.

Muy querido en Burgos

Desde su llegada al Burgos CF, Fer Niño se convirtió en el delantero de referencia del club. Durante las tres temporadas que ha jugado allí, Niño ha anotado 25 goles y ha dado 7 asistencias en 122 partidos oficiales entre liga y copa. Se caracteriza por su juego de espaldas, su potencia física y su instinto rematador. Además, poco a poco se convirtió en un jugador muy querido por la afición debido a su constante trabajo al servicio del equipo.

Así fue el gol de Fer Niño / F. Calabuig

Fer Niño se formó en la cantera del Villarreal, a la que llegó en 2016. Allí creció hasta llegar a jugar con el primer equipo del Villarreal durante dos temporadas, en las que incluso llegó a debutar y a marcar dos goles en la Europa League que conquistó el conjunto 'groguet'. Después se marchó cedido al Mallorca y, tras disputar 25 partidos durante la temporada 2021/22, regresó al Villarreal, aunque esta vez para jugar en el Villarreal B. Posteriormente se incorporó al Burgos en propiedad.

Con pasado ilicitano

Ahora llega al Elche CF para completar la delantera ilicitana tras el final de las cesiones de Rafa Mir y André Silva y la venta de Álvaro Rodríguez. Pese a que nunca había jugado en el Elche, el delantero mantiene una conexión especial con el club. Su padre, Fernando Niño, jugó en el Elche CF durante cuatro temporadas y sigue siendo muy querido por la afición. En el vídeo de presentación del club se pueden ver varias imágenes del nuevo fichaje acompañado de su padre con la camiseta franjiverde cuando aún era un niño.

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El jugador, que estaba realizando la pretemporada con el Burgos, ya ha pasado la revisión médica y se incorporará lo antes posible a los entrenamientos con el grupo. Fer Niño podría debutar este mismo viernes en el amistoso que enfrentará al Elche CF contra el Córdoba CF a las 10:30 horas.