Rubén Sánchez, lateral derecho del Espanyol, opción de mercado

El mercado de fichajes sigue moviéndose también motivado por el inicio de la pretemporada. Tras las primeras pruebas del verano también llegan algunas decisiones de los entrenadores con sus plantillas, bien para reforzar o bien para descartar jugadores. Otro mercado al que muchos clubes pueden acudir para apuntalar sus plantillas.

El RCD Espanyol inicia nueva etapa tras la llegada de Monchi a la dirección deportiva. El directivo andaluz ha apostado por la continuidad de Manolo González en el banquillo perico. Sin embargo ambos están montando un proyecto importante para intentar asaltar las plazas europeas, después de una gran primera vuelta la pasada campaña en la que el equipo se acabó cayendo y luchando por la permanencia.

Ahora Manolo González y Monchi están decidiendo qué futbolistas son últiles para este ambicioso proyecto, pero hay uno, que parece destinado a salir del RCDE Stadium. Rubén Sánchez es uno de los futbolistas que tienen abierta la puerta de salida del RCD Espanyol

Rubén Sánchez es un perfil interesante para algunos equipos de la zona media de Primera División. El lateral, de 25 años, ha disputado más de un centenar de partidos entre Primera y Segunda División. Este curso el lateral perico ha disputado 22 partidos con un gol y una asistencia en su cuenta particular.

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Rubén Sánchez, en un partido con el RCD Espanyol / SD

Por el momento el lateral espera que se resuelva su vinculación con el Espanyol pronto ya que todo apunta a que saldrá con la carta de libertad del club perico, donde le resta un año de contrato.