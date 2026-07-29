El sorprendente fichaje del Athletic de un prometedor portero español de 17 años

El Athletic Club tiene un mercado muy reducido de futoblistas según su filosfía de fichajes, más allá de las concesiones o interpretaciones que esta pueda tener. Por ese motivo el conjunto bilbaíno tiene que afinar mucho en sus incorporaciones o intentar acaparar todo el talento juvenil disponible antes de que otros clubes se adelanten.

En ese sentido el Athletic Club ha cerrado el fichaje de una joven promesa para su portería según ha anunciado el propio jugador en su perfil en Instagram. Se trata de Darlington Osuchukwu. Este portero español nacido en Murcia aterriza en San Mamés procedente de las categorías inferiores del Manchester United. Darlington, de 17 años, estaba destinado a ser una figura de futuro en Old Trafford.

"Me siento profundamente honrado y orgulloso de comenzar esta nueva etapa con el Athletic Club, un club con una rica tradición y valores. Quiero agradecer a mi familia por su amor y apoyo durante todo este camino. Nada de esto habría sido posible sin ellos. Esto es solo el comienzo. Aupa Athletic", este ha sido su mensaje en redes sociales.

El joven portero tiene padres nigerianos, aunque nació en Murcia. En ese sentido y para encajar en la filosofía de los Leones, Darlington se formó en las categorías inferiores de Osasuna, como otros tantos, además del Gazte Berriak, otro club navarro. Los padres del joven se marcharon en 2020 a Inglaterra, donde se enroló en el Manchester United, que lo tenían como un auténtica perla para el futuro.

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A priori el Athletic Club se adelanta con su fichaje a clubes como el LOSC Lille, el Anderlecht o el Dortmund, todos ellos, especialistas en detectar el talento juvenil y apostar por ellos para la élite. Darlington, de hecho, es internacional por España con la Sub-17.