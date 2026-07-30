El Celta de Vigo, tras el fichaje del portero polaco Kacper Trelowski

En Balaídos volverán a disputar la Europa League la próxima temporada. Claudio Giráldez ha devuelto la ilusión al conjunto vigués y los objetivos del equipo celeste ya no son los de hace unas temporadas. La dirección deportiva está reforzando la plantilla y los nombres de Aleix Febas a coste cero y el regreso de Javi Galán serán las primeras piezas nuevas del puzle gallego. Además de la continuidad de la leyenda de Moaña, Iago Aspas.

En el apartado de salidas, la rescisión de contrato del guardameta Marc Vidal obliga al Celta a buscar un nuevo portero para estar, presumiblemente, a la sobre de Radu, quien parte como teórico titular. En las últimas horas ha surgido el nombre Kacper Trelowski, guardameta de 22 años que actualmente milita en el Raków Czestochowa, de la liga polaca.

Kacper Trelowski, en la portería del Raków Czestochowa / @trelowski

Su andadura en Polonia

Trelowski es canterano del Raków, equipo que finalizó en cuarta posición en la anterior liga y se ha ganado el derecho a disputar Conference League en la presente temporada. A sus espaldas, el futbolista cuenta con ocho temporadas en dicho club, con dos cesiones entre 2021 y 2024.

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Según cuenta A Taberna Celtista, desde las oficinas de Balaídos tendrían que desembolsar una cantidad que ronda los cuatro millones de euros. Trelowski, con contrato en vigor hasta 2029, finalizó la pasada campaña con 25 partidos disputados y 9 porterías a cero.