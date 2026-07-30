El Málaga CF quiere el fichaje de José Marsà, del KV Mechelen

El mercado de fichajes afronta su tramo decisivo con poco más de un mes por delante antes del cierre de la ventana estival y con el inicio de LaLiga cada vez más cerca. Los clubes continúan perfilando sus plantillas para llegar en las mejores condiciones al arranque del campeonato. El Málaga CF no es una excepción y mantiene abierta su hoja de ruta con el objetivo de reforzar varias posiciones. La dirección deportiva trabaja intensamente para completar un bloque competitivo. La ilusión se ha disparado tras el regreso del conjunto blanquiazul a Primera División. El estreno liguero en el Riyadh Air Metropolitano aparece ya en el horizonte. La planificación entra ahora en una fase determinante.

El equipo malaguista ya ha incorporado varias caras nuevas durante el presente mercado estival. Juan Cruz ha llegado cedido desde el CD Leganés en una operación valorada en 300.000 euros para reforzar el ataque por las bandas. A esa incorporación se suma Fernando Calero, que aterriza libre después de finalizar su vinculación con el RCD Espanyol. Precisamente desde el conjunto catalán también ha llegado el lateral izquierdo José Salinas en calidad de cedido. Estos movimientos reflejan la intención del club de aumentar el nivel competitivo de la plantilla. La dirección deportiva sigue analizando nuevas oportunidades de mercado. El objetivo es llegar con garantías al comienzo de la temporada.

Sin embargo, la prioridad ahora parece centrarse en apuntalar la línea defensiva con un nuevo central. La evolución física de algunos futbolistas de la zaga podría acelerar la llegada de un refuerzo durante las próximas semanas. En este contexto, la dirección deportiva mantiene sobre la mesa diferentes alternativas para fortalecer esa demarcación. Loren Juarros ya dejó entrever en rueda de prensa que las circunstancias de la pretemporada pueden modificar la planificación inicial. El club permanece atento a cualquier movimiento que pueda resultar beneficioso. La intención es disponer de una defensa sólida para afrontar el exigente calendario. El mercado todavía ofrece margen para cerrar nuevas operaciones.

Entre las opciones que maneja el Málaga destaca José Marsà (24 años), defensa español con experiencia internacional en categorías inferiores de la selección, desde la sub-16 hasta la sub-18. Actualmente milita en el KV Mechelen de la Jupiter Pro League, aunque pertenece al Sporting Club de Portugal. Formado en la cantera del FC Barcelona, también ha defendido los colores del FC Andorra durante su trayectoria profesional. Su perfil encaja en la idea de reforzar una defensa que podría necesitar más efectivos antes del cierre del mercado.

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Por el momento, la posibilidad de regresar al fútbol español aparece como una alternativa interesante para todas las partes. No obstante, cualquier movimiento dependerá de las necesidades que presente el equipo en las próximas semanas. El Málaga mantiene abiertas todas las opciones mientras continúa planificando su regreso a la élite.