Rubén Sobrino, ex del Valencia CF busca equipo a sus 34 años

Rubén Sobrino, de 34 años, se encuentra sin equipo después de finalizar su vinculación con la Cultural y Deportiva Leonesa, conjunto con el que descendió de categoría la pasada temporada. El delantero de Daimiel no logró consolidarse como una pieza determinante en el cuadro leonés y cerró el curso con un balance de un gol y dos asistencias en 28 partidos de LaLiga Hypermotion. Unos registros discretos para un atacante con una amplia trayectoria en el fútbol español. Ahora, ya en la recta final de su carrera, busca un nuevo destino que podría convertirse en la última aventura como profesional tras haber defendido las camisetas del Deportivo Alavés, Valencia CF, Cádiz, Getafe o Girona.

Su etapa en el Valencia CF

Rubén Sobrino aterrizó en el Valencia CF durante el mercado de invierno de la temporada 2018-19, a petición de Marcelino García Toral, en una operación cercana a los cinco millones de euros procedente del Deportivo Alavés. Durante su etapa como valencianista disputó 35 partidos oficiales y formó parte de la plantilla que conquistó la Copa del Rey de 2019.

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Su estreno fue inmejorable, ya que debutó con un gol frente al Celtic en la Europa League. Sin embargo, pese a ese prometedor comienzo, nunca consiguió asentarse como un futbolista importante en el equipo y acabó saliendo del club en el verano de 2021.