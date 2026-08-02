Arnau Martínez sonríe en Girona a la espera de un posible traspaso

Arnau Martínez volvió a ser uno de los nombres propios del Girona FC durante la derrota por 1-4 frente al Arsenal de Mikel Arteta en Montilivi. El capitán del conjunto catalán fue el autor del único tanto de su equipo y, mientras sigue centrado en la preparación de la nueva temporada, también permanece atento a un mercado de fichajes en el que su nombre aparece vinculado a varios clubes. Real Betis y Valencia CF figuran entre los equipos que han sido relacionados con el lateral, aunque por el momento no existe ninguna propuesta oficial para hacerse con sus servicios. El Girona, por su parte, trabaja con la intención de mantener el bloque que le permita afrontar con garantías un nuevo curso en Primera División.

Arnau Martínez, una de las piezas más cotizadas del Girona

La situación sitúa al Girona FC en un escenario delicado. La entidad considera a Arnau Martínez una pieza clave tanto por su peso dentro del vestuario como por su rendimiento sobre el terreno de juego, pero al mismo tiempo es consciente de que el creciente interés de otros clubes podría desembocar en una operación de gran importancia económica. A sus 23 años, el defensor formado en la cantera del FC Barcelona se ha consolidado como uno de los laterales derechos más completos del fútbol español gracias a su equilibrio entre solidez defensiva, capacidad para incorporarse al ataque y una notable madurez competitiva.

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Su polivalencia es otro de los aspectos que más seduce a los equipos que siguen de cerca su situación. Arnau puede desempeñarse como lateral derecho en una defensa de cuatro o actuar como carrilero en sistemas con tres centrales. Además del Valencia CF, varios clubes de la Bundesliga y otros conjuntos de LaLiga mantienen un seguimiento constante sobre el futbolista, convencidos de que todavía dispone de un importante margen de crecimiento. Esa competencia podría incrementar la presión sobre el Girona en las próximas semanas, aunque la entidad no tiene intención de facilitar su salida si no llega una oferta acorde a su valor. El desenlace dependerá de cómo evolucionen las negociaciones antes del cierre del mercado estival, en una de las carpetas más importantes de la planificación deportiva del club.