El Sevilla FC se lanza a por el fichaje Enes Ünal con Getafe y Alavés como competencia

El Sevilla está trabajando el mercado en busca de un delantero centro teniendo en cuenta que la pasada temporada fue una zona en la que tuvo problemas y además ya ha salido Akor Adams. Isaac Romero es en estos momentos el único punta que aparece en cartera, ya que Rafa Mir no cuenta y está a un paso de su salida y Peque es otro perfil de jugador ya que es mediapunta. Alfon puede jugar ahí pero está más cómodo por fuera y en las bandas aparecen Ejuke o Vargas, jugadores que incluso podrían abandonar la disciplina andaluza este mismo verano. Por todo eso, el club ha fijado sus ojos en Enes Ünal, del Bournemouth y viejo conocedor de LaLiga.

El delantero todavía tiene 29 años y aunque pasó una lesión grave hace tres temporadas y también en la pasada, su perfil puede ser muy bueno para LaLiga. Dominador del área, buen golpeo y capacidad asociativa, Unal ha sufrido algo más en Premier tras perder esa arrancada a raíz de sus lesiones, pero ya estaría totalmente recuperado. A pesar de eso, no fue titular en ningún encuentro de la mano de Andoni Iraola y eso ha provocado que incluso con un cambio de banquillo por el camino, el turco quiera salir de Inglaterra.

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Según ha avanzado Matteo Moretto, el Sevilla es el equipo que lleva la delantera en esa carrera por cerrar la incorporación del delantero turco, pero el Alavés también se ha metido por el medio e incluso el Getafe, exequipo de Enes Ünal, lo tiene en la lista de deseos. En cualquier caso parece que es el Sevilla el que lidera la delantera y además uno de los que más urgencias tiene, ya que debe apostar de manera firme antes de que arranque el curso por un punta diferencial y que aporte goles. ¿Será Enes Ünal?