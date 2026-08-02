Al Málaga le interesa fichar a un defensa del Celta para suplir sus bajas

Funes necesita un central y se ha fijado en Carlos Domínguez, jugador del Celta de Vigo. El defensa español ha sido formado en A Madroa, la cantera del Celta. Debutó con el primer equipo durante la temporada 2020/21 y se ha asentado durante las últimas tres campañas. Sin embargo, la pasada temporada fue complicada para él. Aunque debutó en la Europa League, solamente disputó 8 partidos de Liga. Todo apunta a que el Celta busca una cesión para que Carlos Domínguez tenga más minutos, una situación que podría facilitar su llegada al Málaga CF.

Una defensa muy tocada

Esta situación le viene muy bien al Málaga, que ahora mismo tiene cuatro defensas lesionados o entre algodones. Moussa Diarra estará fuera del equipo durante una gran parte de la temporada, Diego Murillo aún necesita varias semanas de recuperación, Álex Pastor sigue en proceso de readaptación después de haber estado casi un año sin jugar y Einar Galilea se ha reincorporado recientemente al grupo tras perderse gran parte de la pretemporada. La cesión de un defensa con experiencia en Primera División podría solucionar buena parte de los problemas del conjunto blanquiazul.

Carlos Domínguez tras un encuentro de Europa League con el Celta / @carlosdominguez

El interés por Carlos Domínguez existe

El periodista especializado en mercado de fichajes, Ángel García (Cazurreando), ha confirmado que en el Málaga existe interés por el jugador. Sin embargo, para que llegue Carlos Domínguez alguien tiene que salir. Tras la llegada de José Salinas, el Málaga CF tiene 26 fichas, una por encima del límite permitido. El club necesita liberar una ficha para poder inscribir nuevos jugadores y, si finalmente llega Carlos Domínguez, sería necesaria una segunda salida. Loren Juarros, director deportivo del Málaga, comentó sobre esta situación que van “con tranquilidad, pero con continuo trabajo y análisis de todo lo que se va produciendo”.

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Carlos Domínguez jugando un partido contra el Madrid / @carlosdominguez

La línea defensiva no era la prioridad

Además de la defensa, el Málaga CF trabaja en reforzar otras posiciones como el mediocentro ofensivo. De hecho, la defensa ni siquiera era una prioridad hasta hace pocas semanas. Sin embargo, los acontecimientos se han desarrollado así y las últimas semanas del mercado de fichajes serán decisivas en la Costa del Sol. El Málaga volverá a jugar un partido de Primera División ocho años después el próximo 19 de agosto ante el Atlético de Madrid, aunque lo más probable es que el club todavía no tenga completamente cerrada su plantilla.