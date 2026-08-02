El sorprendente bombazo que prepara el Atlético de Madrid: Jack Grealish

El inicio del mes de agosto le ha dado otra velocidad al mercado de fichajes. Con el inicio de las grandes ligas en Europa a la vuelta de la esquina, los equipos comienzan a apresurarse para tener lo más cerradas posible sus plantillas para ese arranque oficial de la temporada. En España, hasta la fecha, solo el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid han tenido suficiente margen económico para animar una ventana de traspasos en LaLiga, que de nuevo parece que se dilatará hasta el cierre del mismo para muchos equipos.

En ese sentido el Atlético de Madrid busca añadir más calidad a su plantilla. Los colchoneros ya han cerrado los fichajes de; Morten Hjulmand por cuarenta millones de euros, Alejandro Grimaldo por veinte millones de euros y otros cuarenta millones más por Kang In Lee. Un desembolso que se acerca al centenar de millones para acercarse a Madrid y Barcelona en la pelea por LaLiga.

Kang In Lee ya conoce el dorsal que lucirá en el Atlético de Madrid. / ATM

Ahora el equipo dirigido por Diego Simeone busca un nuevo golpe de efecto con la incorporación de un crack. Según informa Ekrem Konur a través de The Sun, el Atlético de Madrid sigue de cerca a Jack Grealish. Este periodista asegura que el futbolista podría salir del Manchester City por una cantidad baja debido a que el próximo mes de septiembre cumplirá 31 años.

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Grealish, que ha estado cedido en el Everton esta temporada, llevaba varios meses lesionado, pues su último partido con los 'toffees' fue en enero. Asimismo esta información señala que no se descarta una nueva cesión al Everton si no se concreta su llegada a Madrid o incluso un regreso a su casa, el Aston Villa.