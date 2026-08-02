Troy Parrott, el delantero por que suspira el Real Betis, se complica

El Real Betis vivirá una ilusionante temporada con el regreso a la Champions League. El conjunto verdiblanco vuelve a la máxima competición continental 20 años después de su primera y única participación en ella. La afición bética se prepara para un curso que seguro que le deparará muchas emociones, sin embargo, sus avances en el mercado para reforzar la plantilla avanzan despacio.

El Betis tan solo ha realizado tres incorporaciones y todas ellas en la retaguardia con la cesión de Diego Conde desde el Villarreal para la portería. Junto a él también han llegado a la disciplina verdiblanca; Fran García desde el Real Madrid por cuatro millones de euros y el pivote uruguayo Facundo Bernal desde Fluminense por algo más de diez millones de euros.

Sin embargo Manuel Pellegrini todavía espera refuerzos para a un ataque en el que ha perdido efectivos con la salida de Cédric Bakambu y Chimy Ávila. Así pues Cucho Hernández sería el único delantero centro con el que cuenta el entrenador chileno en estos momentos.

El Betis sigue moviéndose en el mercado a la espera de atacar el fichaje de un '9'. En las últimas horas ha sido Sky Sports la que ha relacionado a un delantero con la órbita verdiblanca. Según la cadena el Betis está muy interesado en Troy Parrott. El irlandés juega en el AZ Alkmaar y tiene 24 años. La pasada temporada disputó 48 partidos en los que anotó 31 goles, diez de ellos en la UEFA Europa Conference League.

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Parrott, al que también siguen equipos como el Ajax, llegó al AZ procedente del Tottenham, previo pago de 4 millones de euros. Ahora el AZ pide una cantidad mucho mayor para dejar salir al irlandés, que según Transfermarkt tiene un valor estimado de 25 millones de euros.