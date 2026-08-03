Desvelan el interés del Deportivo de la Coruña por Francisco Moura del Porto FC

El RC Deportivo de la Coruña regresa a LaLiga EA Sports varias temporadas después y por ello está preparando un proyecto solvente y que le permita mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. Los coruñeses han hecho los deberes con celeridad y llegan al tramo final de la temporada, siendo uno de los animadores del mercado en LaLiga con permiso de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

El equipo entrenado por Antonio Hidalgo vuelve a la Primera División con muchos jugadores interesantes como Yeremay, pero además con incorporaciones importantes. El Dépor ya ha cerrado las incorporaciones de hasta seis futbolistas y por todos ellos ha pagado traspaso. En esa cuota se encuentran; el veterano Pierre Emerick Aubameyang, el meta Leo Román, Jonathan Jensen, Lorenzo Amatucci y Teun Gijselhart. En total algo más de veinte millones en gasto de plantilla para un recién ascendido que tiene el proyecto muy claro.

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Sin emabrgo parece que la dirección deportiva del Deportivo no para de estudiar opciones. El diario Á Bola desvela desde Portugal el interés del conjunto coruñés en un jugador del FC Porto. Según esta publicación el cuadro deportivista se interesó por la situación de Francisco Moura.

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El lateral izquierdo, de 26 años, tiene una cotización de nueve millones de euros según Transfermarkt. Moura ha disputado esta pasada temporada 32 partidos con el cuadro de Do Dragao, incluyendo la Europa League. El Porto pagó en 2024 cinco millones de euros al Famalicao para hacerse con sus servicios. No obstante Á Bola señala que el Dépor se ha decanado por opciones más económicas todo y que ya han firmado a Angeliño, a la espera de ser oficial.