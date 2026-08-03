Pol Lirola, lateral derecho con experiencia, oportunidad de mercado en LaLiga

El mercado de fichajes sigue moviéndose también motivado por el inicio de la pretemporada. Tras las primeras pruebas del verano también llegan algunas decisiones de los entrenadores con sus plantillas, bien para reforzar o bien para descartar jugadores. Otro mercado al que muchos clubes pueden acudir para apuntalar sus plantillas. En este caso se trata de un futbolista que llegaría a coste cero, puesto que ha finalizado su vinculación con su club esta misma temporada.

Pol Lirola, de 28 años, busca nuevo proyecto después de que se haya acabado su contrato con el Hellas de Verona tras solo media temporada en Italia. El lateral derecho recaló en el cuadro italiano en enero de 2026 procedente del Olympique de Marsella. Lirola es una gran opción para muchos equipos de LaLiga que buscan reforzar esa posición. El defensa cuenta con más de 150 partidos jugados en la Serie A y 75 en la Ligue 1 además de tener experiencia en competiciones europeas. Lirola ha disputado este curso tan solo seis partidos con el Hellas de Verona.

Pol Lirola con el Marsella / SD

El lateral derecho, una posición con muchas opciones en el mercado

El mercado de fichajes de este verano 2026 está dando muchas oportunidades a los equipos de LaLiga. Si hay una posición con varias opciones interesantes disponibles en LaLiga es la de lateral derecho. Varios equipos han dado salida a jugadores en esa posición o al menos pretenden hacerlo.

Noticias relacionadas

Redacción SD

Además del mencionado Pol Lirola, en LaLiga hay otros dos nombres que suenan con fuerza para cualquier equipo de Primera División. Por un lado está Andoni Gorosabel, que parece que lo tiene complicado para continuar en el nuevo Athletic Club de Edin Terzic. Asimismo también se ha informado de la posible salida de Rubén Sánchez del RCD Espanyol vía rescisión de contrato. Opciones de jugadores que ahora pueden reforzar alguna plantilla de LaLiga.