El Sevilla ya tiene portero sub-23: un viejo conocido del Valencia CF

El Sevilla FC ya ha encontrado al portero sub-23 que buscaba para reforzar su plantilla. El conjunto hispalense ha cerrado el fichaje de Francisco Javier González Pérez, conocido como Fran González, guardameta de 21 años procedente del Real Madrid, que firma hasta junio de 2031. Aunque llega avalado por su prometedora trayectoria en Valdebebas y por su crecimiento en las categorías inferiores de la selección española, su estreno en Primera División tuvo como protagonista al Valencia CF.

El cancerbero leonés, de 1,99 metros de estatura, aterrizó en la cantera madridista en 2022 tras formarse en la Cultural y Deportiva Leonesa. Desde entonces fue quemando etapas con rapidez hasta convertirse en un habitual de las convocatorias del primer equipo. Debutó oficialmente en LaLiga el 5 de abril de 2025, en el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu frente al Valencia CF, un partido que terminó con una histórica victoria valencianista por 1-2.

Un debut marcado por una noche histórica del Valencia

Aquella tarde quedó grabada en la memoria de la afición valencianista. El equipo dirigido por Carlos Corberán rompió una sequía de 17 años sin ganar en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Mouctar Diakhaby y Hugo Duro, este último en el minuto 95. Fran González nada pudo hacer para evitar ninguno de los dos tantos, ambos remates de cabeza impecables que resultaron inalcanzables para el joven guardameta en su estreno en la máxima categoría.

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Valencia's Hugo Duro, right, scores his side's 2nd goal against Real Madrid during a Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Valencia at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Saturday, April 5, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) / Manu Fernandez

Ahora, el Sevilla incorpora a un portero con un enorme margen de crecimiento y experiencia en las categorías inferiores del Real Madrid, donde también fue habitual en el Castilla y en las convocatorias del primer equipo. Internacional con España desde la sub-19, campeón del Europeo de 2024 y con presencia en la sub-21, Fran González inicia una nueva etapa en Nervión con el objetivo de consolidarse en la élite. Su nombre, sin embargo, siempre estará ligado a aquella inolvidable noche en la que el Valencia CF volvió a conquistar el Santiago Bernabéu.