Las locas exigencias de Memphis Depay para renovar con el Corinthians

Memphis Depay llegó al Corinthians en 2024 y finaliza contrato este verano. El jugador y el club han iniciado las negociaciones para su renovación y las demandas del futbolista han sido cuanto menos curiosas. Para ampliar su contrato con el Corinthians, entre otras cosas, Memphis pide: una suite privada en el estadio, poder usar el estadio para organizar sus propios eventos y un porcentaje del bonus que recibirá el club si gana el Mundial de Clubes 2029, aunque él ya no esté en la plantilla.

El jugador de Países Bajos Memphis Depay. / Andre Weening / Orange Pictures / AFP7 / Europa Pr

Sorprendentemente, las negociaciones avanzan favorablemente

Aunque parezca increíble, el futbolista y el equipo brasileño no están tan lejos de llegar a un acuerdo. Según el medio Gazeta Esportiva, Corinthians espera que las negociaciones concluyan en cuatro o cinco días. Según este medio brasileño, el principal obstáculo en las negociaciones es el dinero que Memphis recibiría por cada título que gane el club. Depay propuso recibir el 20 % en metálico de cada trofeo, pero el Corinthians rechazó la propuesta. El club ha impuesto la condición de que, para recibir las primas, el delantero deberá jugar un mínimo de 45 minutos en al menos el 50 % de los partidos.

El contrato firmado entre ambas partes incluiría cerca de 11 millones de euros entre salario, primas y derechos de imagen, repartidos en dos temporadas. Sin embargo, el acuerdo alcanzará unos 13,1 millones de euros, ya que Corinthians se ha comprometido a generar alrededor de 2,2 millones de euros en ingresos por marketing relacionados con Memphis Depay. Si el club consigue recaudar una cantidad superior, el reparto será del 80 % para Memphis y del 20 % para Corinthians.

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Corinthians no aceptará hasta que Memphis no pase las pruebas físicas

Sin embargo, el club no está dispuesto a firmar la renovación hasta que Memphis Depay pase las pruebas médicas. A pesar de que existían rumores de que el futbolista llegaría a Brasil ayer, el Corinthians asegura que no ha sido informado de ninguna fecha oficial de regreso. Aun así, no se descarta que Memphis llegue en los próximos días.