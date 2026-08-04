Oficial: Saba Sazonov, nuevo futbolista del Getafe CF

El ‘Eurogeta’ sigue moviéndose en el mercado de fichajes para preparar una temporada más que ilusionante con su regreso a Europa. Tras su última participación en la Europa League en la 19-20, el Getafe de Bordalás disputará la ronda previa de la Conference League. Es por ello que desde la secretaría técnica siguen manos a la obra en reforzar la plantilla para un proyecto exigente.

Nombres importantes como Juan Iglesias, Luis Milla y Arambarri abandonaron hace pocas semanas El Coliseum para unirse a nuevos proyectos. Por tanto, en el apartado de altas han conseguido firmar nombres como Andrés García, Ramón Terrats y las necesarias continuidades de Mario Martín y Satriano. Ahora, el Getafe CF ha cerrado la llegada de Saba Sazonov, defensa central georgiano de casi dos metros de altura. Es decir, un nuevo soldado para Bordalás.

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Una experiencia para olvidar

El futbolista de 24 años llega libre tras una aventura poco productiva en Italia. El Torino lo firmó en 2023 procedente del Dinamo de Moscú y después del primer año en la Serie A fue cedido al Empoli, donde ni siquiera se llegó a vestir de corto por una grave lesión de rodilla. Pese a su inactividad, el central recala bajo las órdenes de Bordalás para reforzar la zona defensiva del cuadro azulón.