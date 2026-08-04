La UD Almería cierra la venta de un jugador a Arabia casi por 20 millones de euros

El Almería está muy cerca de cerrar una de las ventas del verano. Si no hay ningún contratiempo, Lopy se marchará al NEOM SC por 19 millones de euros. El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano ha publicado su famoso “Here we go”, por lo que la operación se podría cerrar en las próximas horas. Además, en principio el Almería recibiría un 10 % de una futura venta del futbolista.

Un club que suele sacar grandes beneficios

Tras disputar 105 partidos con el Almería, el centrocampista senegalés ya está preparado para pasar el reconocimiento médico en los próximos días. Lopy llegó al club hace 3 temporadas desde el Stade Reims por 6,5 millones de euros. Por tanto, en caso de que se confirme su venta, el Almería obtendrá una plusvalía de 12,5 millones de euros por el futbolista.

Lopy no será la primera venta del club a la liga saudí. El verano pasado traspasaron al portero Luís Maximiano por 6 millones de euros al NEOM SC y a Kaiky, también por 6 millones, al Shabab Al-Ahli de la liga de Emiratos Árabes. Además, el Almería está acostumbrado a obtener grandes cantidades de dinero por sus jugadores. Durante las últimas 3 temporadas, el club indálico ha recaudado casi 90 millones de euros con la venta de El Bilal Touré, Luís Suárez, Umar Sadiq y Marc Pubill.

Dion Lopy / SD

Otra venta en camino

A la venta de Lopy también se podría unir la salida de Iddrisu Baba. Según medios serbios, al centrocampista ghanés le esperan en Belgrado para pasar el reconocimiento médico y durante esta semana se debería hacer oficial su fichaje por el Partizan de Belgrado. Baba no ha jugado mucho esta temporada y solamente le queda un año de contrato, por lo que su salida también supone una buena operación para el Almería.

Objetivo: volver a primera

Tras las salidas de ambos jugadores, Mikel Vesga será el encargado de tomar las riendas del centro del campo del Almería. El futbolista español llega libre tras finalizar su contrato con el Athletic Club y ha firmado con el Almería hasta 2029.

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Nico González, con Vesga / sd

De esta forma, la plantilla del Almería va tomando forma para una temporada que vuelve a tener como objetivo el ascenso a Primera División. Tras quedarse muy cerca la temporada pasada, este año lo volverán a intentar bajo las órdenes de Luis García Pimienta.