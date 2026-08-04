Vozinha ha sido recibido como un héroe en su llegada a Chile

El Mundial 2026 ha cambiado la vida de Vozinha para siempre. En unos meses ha pasado de vivir en Cabo Verde sin equipo a los 40 años, a ser el portero con más seguidores en Instagram de toda la historia. Su gran papel durante la Copa del Mundo le puso en el radar de varios clubes como Cruz Azul, Ceará e incluso el Inter Miami de Lionel Messi. Finalmente, el futbolista se marcha a Chile para jugar en Colo-Colo.

Recibimiento estelar

En su llegada al aeropuerto del país sudamericano, el portero ha sido recibido como una auténtica superestrella. Cientos de personas gritaban el nombre de Vozinha totalmente eufóricas, mientras el futbolista caminaba con el brazo en alto saludando a todo el mundo. Las autoridades tuvieron que crear un cordón de seguridad alrededor del guardameta para que los aficionados no se abalanzaran sobre él.

En el aeropuerto, Vozinha también atendió a los medios y no pudo ocultar su alegría de haber fichado por Colo-Colo. “Estoy muy feliz de estar aquí. Es un gran honor representar a Colo-Colo y quiero agradecer el cariño y la paciencia de los aficionados. Nos vemos pronto en El Monumental”, declaró el portero caboverdiano.

Un fichaje que tiene un objetivo doble

Colo-Colo ya ha hecho oficial la incorporación de Vozinha, que ha intercambiado sus primeras impresiones con Aníbal Mosa, presidente del club. Para entender el fichaje del guardameta caboverdiano no hay que fijarse solamente en el ámbito deportivo, sino también en el impacto mediático. La cuenta de X de Colo-Colo ha subido vídeos de todo su recorrido, desde que tocó tierra en el aeropuerto hasta que estampó su firma en el contrato que le vincula con el club. Todas las publicaciones acumulan una cantidad de 'likes' e impresiones muy superior a la media habitual del club.

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Vozinha, en el partido ante España / Lavandeira jr / EFE

Además de aumentar el número de seguidores en redes sociales, la venta de camisetas de Vozinha también se va a disparar. Por tanto, en el aspecto económico ya es un fichaje rentable para Colo-Colo. En unos días llegará el momento de que Vozinha se ponga los guantes y demuestre sobre el césped que puede mantener el nivel que exhibió durante el Mundial 2026, pero de momento Colo-Colo ya ha ganado fuera del campo.