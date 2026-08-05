Oficial: El Racing de Santander ficha a un defensa de la Juventus

El Racing de Santander continúa dando forma a su plantilla de cara a su vuelta a LaLiga. Debutan el próximo 16 de agosto ante el Villarreal y ya han firmado a 6 jugadores. Uno de los últimos en llegar ha sido Pedro Felipe, un central brasileño que viene de la Juventus. El futbolista llegó a la cantera del equipo italiano desde el Palmeiras sub-20 en 2023. Pese a que nunca llegó a debutar con el primer equipo de la Juve, sí que ha jugado minutos en la Serie A.

Un fichaje rodeado de confusión

El futbolista se marchó cedido al Sassuolo durante la segunda mitad de la temporada pasada. Allí, Pedro Felipe jugó 3 partidos y dio una asistencia. Tras varias semanas de negociación, el jugador se marcha al Racing de Santander en propiedad y firma un contrato hasta junio de 2030. El anuncio de Pedro Felipe estuvo rodeado de confusión, porque la Juventus subió el comunicado oficial del fichaje a sus redes sociales antes de que todos los documentos estuvieran firmados. La publicación desapareció al momento, pero estuvo subida el suficiente tiempo como para que la información se difundiera entre toda la afición racingista.

Pedro Felipe es un jugador muy potente físicamente. Con 1,90 metros de estatura, el futbolista destaca por su dominio del juego aéreo y su capacidad para imponerse en los duelos individuales. Solamente tiene 22 años, por lo que es una apuesta de futuro por parte de la dirección deportiva del club. Pedro Felipe juega en el lado derecho de la defensa y tiene una buena salida de balón, por lo que se complementará a la perfección con Facu González; el otro defensa central con pasado juventino que ha fichado el Racing.

El Racing no le quita el ojo a la Juventus

Facu González fue el primer fichaje que oficializó el club este verano, pero su situación es muy distinta a la de Pedro Felipe. Pese a que el jugador uruguayo también formó parte de la Juventus hace varias temporadas, él ya conocía lo que era jugar en el Racing de Santander. Facu estuvo cedido en Santander la pasada campaña y el ascenso del Racing obligó al club a ejecutar la cláusula obligatoria de compra de su contrato. Sin embargo, en Santander tenían claro que querían contar con él para la temporada 26-27 aunque no ascendieran.

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Facu González con Pablo Gozalbez / INSTAGRAM: facugonzalez_27

Tras estas dos incorporaciones parece que la conexión Turín-Santander todavía no ha llegado a su fin. Mirko Di Natale, periodista de TuttoJuve, ha adelantado que el Racing podría estar interesado en más jugadores del conjunto italiano e intentaría sus fichajes antes de que cierre el mercado. Todavía no han trascendido nombres, por lo que habrá que estar atento a lo que ocurra en los próximos días.