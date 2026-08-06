Adama Traoré, extremo derecho, opción de mercado en LaLiga

El mercado de fichajes sigue moviéndose a pocos días de que arranquen la mayoría de las grandes ligas europeas. Tras las primeras pruebas de la pretemporada también llegan algunas decisiones de los entrenadores con sus plantillas, bien para reforzar o bien para descartar jugadores. Otro mercado al que muchos clubes pueden acudir para apuntalar sus plantillas. En este caso se trata de un futbolista que como agente libre y sin coste de traspaso, puesto que ha finalizado su vinculación con su club la pasada temporada.

Adama Traoré, de 30 años, está en busca de un nuevo equipo que le seduzca para continuar su carrera tras terminar su contrato con el West Ham United. El extremo derecho tan solo ha estado media temporada en los 'hammers', donde recaló en enero de 2006 procedente del Fulham, previo pago de dos millones de euros. Adama es una gran opción para muchos equipos de LaLiga que buscan reforzar su ataque con experiencia y verticalidad. Traoré suma a sus espaldas casi 300 partidos de Premier League y 22 participaciones en encuentros de competiciones europeas.

En su medio año en el West Ham, Adama Traoré ha participado en nueve partidos en los que no anotó un gol, anteriormente, en la primera mitad de la temporada con el Fulham disputó quince partidos.

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Así pues Adama Traoré es una opción interesante para los equipos de LaLiga, de hecho, en Inglaterra lo han relacionado con el Deportivo de la Coruña como una de las guindas a su plantilla ante el ascenso a Primera División, aunque en este caso no se ha hecho movimiento alguno hasta la fecha. Por otro lado Sport también apuntó al Elche CF como uno de los equipos pendientes del extremo.