El Getafe cierra el fichaje de Orel Mangala

El inicio de LaLiga EA Sports está a solo una semana vista y los clubes Primera División aceleran sus movimiento spara cerrar sus plantillas con vistas al estreno. El próximo fin de semana (15 de agosto) arranca la competición oficialmente en España por este motivo los equipos se lanzan a concretar operaciones para reforzarse antes de ese día. Aunque el mercado de fichajes permanezca abierto hasta final de mes, los equipos se afanan para llegar lo más preparados posible a esa puesta largo en Liga.

Una temporada más el Getafe CF y José Bordalás se dan la mano para el enésimo proyecto juntos en el Coliseum. Aunque este será más ilusionante puesto que el entrenador alicantino logróclasificarlos para la UEFA Conference League, la segunda presencia en competiciones continentales del club azulón desde 2019.

Así pues Bordalás querrá dar un pasito más en las aspiraciones azulonas y también en cuanto a plantilla dentro de las posibilidades económicas del club. El Getafe tendrá por delante una exigente temporada con tres competiciones y por ello es fundamental hacer un buen mercado de verano.

En ese sentido los azulones han dicho adiós a sus faros en el centro del campo durante estos años; Luis Milla, rumbo al Como de Cesc Fàbregas y Mauro Arambarri, que ha firmado por River Plate.

La sociedad con Mauro Arambarri lleva años siendo clave / Getafe CF

Así pues el Getafe ha hecho oficial la llegada de un nuevo fichaje. El conjunto azulón ha conseguido el fichaje de Orel Mangala, procedente del Olympique de Lyon. A priori la operación se ha concretado en forma de cesión y el belga recalará en LaLiga.

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Mangala participó el pasado curso en solo doce partidos con el equipo francés. Anteriormente pasó por la Premier League en el Everton cedido y antes del Olympique estuvo en el Nottingham Forest, donde recaló tras firmar desde el Stuttgart alemán.