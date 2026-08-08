Joselu, el delantero con experiencia que quiere regresar a LaLiga gratis

El mercado de fichajes sigue moviéndose a pocos días de que arranquen la mayoría de las grandes ligas europeas. Tras las primeras pruebas de la pretemporada también llegan algunas decisiones de los entrenadores con sus plantillas, bien para reforzar o bien para descartar jugadores. Otro mercado al que muchos clubes pueden acudir para apuntalar sus plantillas. En este caso se trata de un futbolista que como agente libre y sin coste de traspaso, puesto que ha finalizado su vinculación con su club la pasada temporada.

Joselu Mato, de 36 años, está en busca de un nuevo equipo que le seduzca para poder regresar a LaLiga EA Sports. El veterano delantero milita en el Al-Gharafa desde junio de 2024, donde aterrizó tras una exitosa cesión en el Real Madrid desde el RCD Espanyol. El equipo merengue efectuó la baja cláusula de compra para posteriormente venderlo al equipo catarí. Finalmente y tras dos temporadas, Joselu Mato tiene la carta de libertad para firmar por el club que quiera, en este caso, para volver a LaLiga.

Joselu fue el protagonista del Real Madrid-Bayern de 2024. / JUANJO MARTIN / EFE

Con el Al Gharafa, Joselu ha disputado 57 partidos y ha anotado 27 goles. Joselues una gran opción para muchos equipos de LaLiga que buscan reforzar su ataque con experiencia y olfato goleador. Joselu cuenta con más de 300 partidos disputados entre LaLiga, la Premier League y la Bundesliga, además de 18 partidos en competiciones europeas para un total de más de cien goles en su carrera.

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Así pues Joselu Mato es una opción interesante para los equipos de LaLiga, de hecho, ha sido relacionado con varios cubes de Primera División como; el Deportivo de la Coruña, el Betis, el Sevilla o el Alavés. También el Porto, opción que ha sido descartada según el periodista de Marca, Diego Picó.