Héctor Fort, lateral derecho, cesión premium disponible en LaLiga

El mercado de fichajes coge velocidad motivado por la cercanía del inicio oficial de las grandes ligas Tras las pruebas del verano llegan algunas decisiones de los entrenadores con sus plantillas, bien para reforzar o bien para descartar jugadores antes del estreno. Otro mercado al que muchos clubes pueden acudir para apuntalar sus plantillas.

El FC Barcelona es uno de los equipos que más prisa tiene por mover a sus descartes. Hansi Flick trabaja con una plantilla reducida a la espera de los internacionales que disputaron las rondas finales del Mundial. No obstante los azulgranas necesitan generar hueco para lograr un retorno económico que les permita bien ir a por Rodri Hernández o a por Julián Álvarez, además de cerrar el regreso de Joao Cancelo. Así pues el técnico alemán ya ha ido tomando algunas decisiones importantes, por ejemplo, que no cuenta con futbolistas como Bardghji, Marc Casadó y Héctor Fort, entre otros.

El caso del lateral derecho es especial, puesto que es una posición muy demandada en equipos de la zona media de Primera Divisón. Héctor Fort necesita acumular minutos de nivel lejos de Barcelona, después de una cesión agridulce en el Elche CF. Fort, de 20 años, arrancó como un tiro con el conjunto franjiverde anotando goles importantes, sin embargo, una lesión en el hombro le tuvo varios meses de baja desde diciembre. Fort tant solo pudo disputar 18 partidos con el Elche CF.

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Ahora el defensa busca una nueva oportunidad en LaLiga, aunque varios equipos de la Premier League ya se han fijado en el joven del Barcelona. Sin ir más lejos tanto el Everton como el Fulham de Álvaro Arbeloa han preguntado por sus servicios. A priori sería un buen salto de nivel para Héctor Fort, no obstante, su voluntad podría estar más encaminada a asentarse en Primera División. Fort podría salir del FC Barcelona con una cesión con una futura opción de compra, lo que hace algo más sencillo su hipotético acomodo en un equipo de LaLiga.