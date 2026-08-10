Bryan Zaragoza vuelve al mercado: opción interesante para LaLiga

El mercado de fichajes acelera sus movimientos en la semana en la que la mayoría de las grandes ligas europeas alzan el telón. Tras la pretemporada y las pruebas, es el momento de competir y con ello también llegan algunas decisiones de los entrenadores con sus plantillas, bien para reforzar o bien para descartar jugadores. Otro mercado al que muchos clubes pueden acudir para apuntalar sus plantillas. En este caso se trata de un futbolista que volverá a salir de su club, probablemente de regreso a LaLiga, donde encontrar acomodo en busca de minutos importantes.

Bryan Zaragoza, de 24 años, tiene que buscarse un nuevo equipo después de que en el Bayern de Múnich le hayan abierto la puerta de nuevo. Así de tajante ha sido recientemente Max Eberl, director deportivo del conjunto bávaro: "No tiene futuro en el Bayern. Será duro si quiere quedarse porque no contamos con él, así que no tendrá ningún rol". Un nuevo revés para el extremo, que desde que firmara por el Bayern en el verano de 2024 tan solo ha disputado siete partidos con dicha camiseta. Ahora dos años y tres cesiones después vuelve al mismo punto de partida, tendrá que buscarse los minutos lejos del Allianz Arena. Bryan Zaragoza, con contrato hasta 2029, ha pasado a préstamo por Osasuna, Celta y Roma, donde tan solo ha anotado tres goles en sesenta partidos disputados.

Bryan sigue siendo es una gran opción para muchos equipos de LaLiga que buscan reforzar su ataque con desborde y verticalidad. Además el Bayern, que quiere quitarse al jugador de la plantilla, no vería con malos ojos una una nueva cesión, facilitando de esta manera un eventual regreso a España, aunque la prioridad es que salga traspasado definitivamente. En ese sentido en los últimos días Bryan Zaragoza ha sido relacionado tanto con el Sevilla FC como con el RCD Espanyol, pero sin dar pasos adelante para su contratación.

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El veterano atacante suma 67 partidos disputados en Primera División con ocho goles y nueve asistencias en su haber. Además cuenta con experiencia internacional en la UEFA Europa League. Su cotización de mercado es de ocho millones de euros según Transfermarkt.