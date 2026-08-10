Endrick abre la puerta de salida: oportunidad barata en LaLiga

El mercado de fichajes sigue moviéndose a pocos días de que arranquen la mayoría de las grandes ligas europeas. Tras las primeras pruebas de la pretemporada también llegan algunas decisiones de los entrenadores con sus plantillas, bien para reforzar o bien para descartar jugadores. Otro mercado al que muchos clubes pueden acudir para apuntalar sus plantillas. En este caso se trata de un futbolista que ha visto que con su nuevo entrenador seguirá sin oportunidades y se ve abocado a cambiar de aires.

Endrick, de 20 años, enfila la rampa de salida de nuevo en el Real Madrid. El joven delantero sigue sin contar para los entrenadores del club merengue ni siquiera para José Mourinho, que ha preferido a Carlos Espí por delante del brasileño. Endrick aterrizó en el Santiago Bernabéu en 2024, pero en estos dos años sus oportunidades han sido mínimas. De hecho en enero de la pasada temporada se marchó cedido al Olympique de Lyon donde mostró parte de su talento con seis goles en 18 partidos.

Ese era el clavo al que sea agarraba el brasileño para ganarse un sitio en la plantilla del Madrid. Nada más lejos de la realidad. Mourinho no le da bola a Endrick y con Diomande, Vinícius, Brahim, Espí, Bernardo Silva, Güler o Bellingham, a priori, el ataque estaría cerrado.

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Endrick es una opción interesante para equipos europeos de segunda fila o incluso algún equipo español donde pueda demostrar su valía cerca de casa. Hasta la fecha el brasileño ha sido relacionado con el Aston Villa de Unai Emery y con la AS Roma. La cesión parece el formato más acorde para su salida, más allá de la venta de Gonzalo al Fulham, en la que el Madrid se ha guardado opciones a futuro. Por el contexto LaLiga esta vez sí puede ser un buen lugar para un Endrick al que le pueden ver en el mismo campeonato y donde un préstamo encaja en la mayoría de clubes españoles.