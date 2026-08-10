El FC Barcelona reactiva la opción Laporte tras la marcha de Araujo

El futbolista ha vuelto a los entrenamientos con el Athletic Club tras proclamarse campeón del mundo el pasado 19 de julio en Estados Unidos. Sin embargo, el Barcelona se ha vuelto a interesar por el jugador. Su gran rendimiento en la Copa del Mundo llamó la atención del conjunto blaugrana hace unas semanas y la opción cobra todavía más fuerza tras la marcha de Ronald Araujo.

Araujo se marcha al Liverpool

El defensa uruguayo jugará cedido en el Liverpool la próxima temporada y su incorporación está a punto de hacerse oficial. Iraola quiere contar con él lo antes posible, porque tiene a varios centrales lesionados. Araujo ya ha pasado las pruebas médicas con el conjunto inglés y su fichaje podría hacerse oficial hoy mismo. De esta forma, el Barcelona desbloquearía espacio salarial suficiente para negociar por Laporte.

Araujo celebrando su gol con la cabeza en la primera parte durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou. / SD

De momento, sin contactos con Laporte

Según Mundo Deportivo, el Barcelona todavía no ha contactado con el jugador, pero está al acecho. Aymeric Laporte es el perfil defensivo que necesita el club catalán. Un central zurdo, con una excelente técnica en la salida de balón y que pueda ejercer como líder de la defensa. Además, en caso de que se completara su fichaje, el Barcelona reuniría a la pareja de centrales titular de la campeona del mundo. Este es otro de los puntos positivos de su posible incorporación, ya existe la seguridad de que Laporte se entiende a la perfección con Pau Cubarsí, su compañero en la zaga.

Sin embargo, Laporte tiene contrato con el Athletic Club de Bilbao hasta 2028 y, tras lo ocurrido durante el verano pasado con el ‘no fichaje’ de Nico Williams, en el entorno del club vasco no sentiría muy bien que Laporte se marchara al Barcelona. De hecho, el exjugador del Athletic Javier Clemente ya se ha posicionado en contra de la operación de manera tajante. “Estoy en contra de que se marche al Barcelona. No creo que el Athletic le vaya a vender. Es un jugador excelente”, declaró Clemente en la cadena ‘EREM News’.

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AMDEP8601. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Aymeric Laporte (d) de España disputa el balón con Romelu Lukaku de Bélgica este viernes, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr / SD

También existen otras opciones

En caso de que el fichaje de Laporte se complique, Deco maneja otras opciones. Según Sport, el conjunto blaugrana también podría estar interesado en el fichaje del ‘Cuti’ Romero. El defensa argentino saldrá del Tottenham este verano y el club inglés lo tasa en 40 millones de euros aproximadamente. El futbolista quiere esperar al Barça, pero todavía no ha hecho ninguna oferta y hay otros grandes clubes europeos llamando a su puerta.