Ya es oficial el nuevo destino de Samu Costa tras abandonar el RCD Mallorca

“Esto no es un adiós, es un hasta luego. ¡Nos vemos en primera!”, con estas palabras ha cerrado Samu Costa su mensaje de despedida a los aficionados del Mallorca. El centrocampista abandona la isla tras 108 partidos jugados en los que anotó 8 goles, 7 de ellos en la última temporada. Además, no solamente se ganó un hueco en el once titular, sino que su carácter luchador y su entrega por el escudo le convirtieron rápidamente en uno de los jugadores más queridos por los aficionados.

El Almería rasca una parte de su fichaje

El futbolista portugués se marcha al Al Nassr, que ha pagado 22 millones de euros por su fichaje. Sin embargo, no lo recibirá todo el Mallorca. De esos 22, al club balear le corresponden 18,5 millones y al Almería 3,5 millones por derechos de plusvalía. Aun así es la mayor venta del club junto a la de Kang In Lee al PSG en julio de 2023. Además, los bermellones obtienen un gran beneficio por la venta del futbolista, que llegó por 3 millones de euros. El Mallorca le ha agradecido su rendimiento y le ha deseado “la mayor de las suertes”, mientras que en el club saudí ya le han presentado como “un nuevo caballero que llega para luchar por el escudo”.

Coincidirá con 2 compañeros de selección

Samu Costa había sonado para varios equipos de la Premier League, para los grandes de Portugal y para otros equipos de la liga saudí, pero finalmente cumplirá su deseo de jugar en el mismo equipo que Cristiano Ronaldo. Ambos habían coincidido en las concentraciones de la selección portuguesa, de hecho, los dos fueron convocados para el Mundial 2026. En el Al Nassr también se reencontrará con otro compañero de selección, Joao Felix.

Otro golpe anímico para el Mallorca

La salida del futbolista supone un golpe importante para el Mallorca, que pierde a uno de sus futbolistas más importantes en el centro del campo, pero tras el descenso estaba claro que iba a ser muy complicado retenerle. Pero más allá de lo futbolístico, su marcha también ha afectado a la afición a nivel anímico. Durante este verano, los mallorquinistas han visto como 4 de sus estrellas han abandonado el club. El primero fue Vedat Muriqi, después Leo Román y Samu Costa y Jan Virgili han sido los últimos en encontrar un nuevo destino.

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Thomas Partey presionando a Samu Costa / LaLiga

La parte positiva es que el club ha ingresado casi 60 millones en ventas, unas cifras casi de Champions. De esta forma, el club afronta el mercado con un gran margen económico para reconstruir una plantilla que tendrá como objetivo regresar a la Primera División.