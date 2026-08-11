Dos equipos de LaLiga andan tras el fichaje de un futbolista del Girona
El Rayo Vallecano y el Racing de Santander quieren hacerse con Iván Martín
Pese a que el año que viene jugará en Segunda División, el Girona tiene una gran cantidad de jugadores que interesan a varios equipos de primera. Uno de ellos es Iván Martín, que tiene varias ofertas sobre la mesa, tanto de clubes de LaLiga, como en el extranjero. Tras 5 temporadas en el club, el futbolista podría abandonar Montilivi para seguir jugando al máximo nivel.
Racing Santander y Rayo Vallecano, al acecho
El Racing de Santander es uno de los equipos más interesados en hacerse con sus servicios. El conjunto cántabro, recién ascendido a Primera, necesita reforzar su centro del campo después de las salidas de Peio Canales y Damián Rodríguez, además de estar pendiente del futuro de Gustavo Puerta. Iván Martín encaja en el perfil que busca la dirección deportiva y, además, el director deportivo racinguista, Chema Aragón, ya conoce al futbolista, ya que fue quien apostó por él durante su etapa en el Mirandés.
Por su parte, el Rayo Vallecano también está pendiente de la situación. El conjunto madrileño apenas ha realizado incorporaciones en el centro del campo y necesita cubrir algunas de las salidas que ha sufrido este verano. La experiencia de Iván Martín en Primera y su capacidad para jugar en diferentes posiciones del centro del campo y el ataque le convierten en una opción interesante para el equipo dirigido por Beñat San José.
También cuenta con opciones fuera de España
Las opciones del futbolista no acaban en España, porque también hay varios equipos europeos interesados en su fichaje. El Panathinaikos griego es uno de los clubes extranjeros que más fuerte están apostando por su fichaje y también hay varios equipos turcos que pelean por el futbolista. Por tanto, si ninguna de las opciones españolas convencen al futbolista, podría jugar en el extranjero por primera vez en toda su carrera.
De la cantera del Villarreal, a la Champions League
Pese a que Iván Martín tiene contrato con el Girona hasta 2028, el descenso puede facilitar su salida. El centrocampista llegó a Montilivi en 2021, participó en el último ascenso del club e incluso ha llegado a jugar la Champions League. Actualmente es uno de los estandartes del club y antes de convertirse en uno de los futbolistas más importantes del Girona formó parte de la cantera del Villarreal.
Iván Martín llegó con 13 años a la cantera del submarino amarillo y debutó con el primer equipo a los 19 en un partido de Copa del Rey. Sin embargo, pese a que era un de las perlas de la cantera grogueta, este es el único partido que jugó en la máxima categoría del club. El futbolista estuvo cedido en varios equipos con el objetivo de hacerse un hueco en primera división. A través de uno de estos préstamos acabó jugando en el Girona, que ejerció la opción de compra que tenía sobre el futbolista. Ahora, el conjunto catalán podría acabar perdiéndolo este mismo verano.
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