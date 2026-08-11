El Sevilla ficha a Robbie Ure hasta 2031: potencia y gol para el ataque de Luis García Plaza

El Sevilla FC ya tiene a su nuevo delantero centro. El club nervionense ha alcanzado un acuerdo con el IK Sirius para incorporar a Robbie Ure, atacante escocés nacido en Glasgow el 26 de febrero de 2004, que firma con la entidad sevillista hasta 2031. Con 1,89 metros de altura y experiencia internacional hasta la categoría sub-21, el ariete aterriza en Nervión como una de las apuestas de futuro del conjunto dirigido por Luis García Plaza.

El rendimiento de Ure en Suecia explica el interés que había despertado en distintos mercados europeos. En la actual temporada de la liga sueca, iniciada en abril, el delantero suma 15 goles y dos asistencias en 15 encuentros, unos registros que han contribuido al gran momento del IK Sirius, líder destacado de la competición. Su progresión ya había llamado la atención de clubes de la Premier League, la Serie A, la Ligue 1 y la Superliga turca, aunque finalmente el Sevilla logró adelantarse para hacerse con sus servicios.

Robbie Ure, una trayectoria marcada por la formación en Escocia y Bélgica

El nuevo delantero sevillista se formó en las categorías inferiores del Glasgow Rangers, uno de los grandes clubes de su país. Posteriormente dio el salto al fútbol belga para continuar su desarrollo en la cantera del Anderlecht, antes de encontrar en el IK Sirius el escenario perfecto para comenzar a destacar en el fútbol profesional. Su evolución goleadora en Suecia ha terminado por convertirle en una de las jóvenes promesas más seguidas del campeonato.

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Los números de Ure ya habían sido destacados durante 2025, cuando consiguió 11 goles y cuatro asistencias en 30 partidos de liga con el IK Sirius, además de marcar cinco tantos en cinco encuentros de la Copa de Suecia. Ahora afronta el salto a LaLiga con el objetivo de trasladar esa capacidad ofensiva al Sánchez-Pizjuán. Su llegada supone una pieza importante para el proyecto de Luis García Plaza, que ya cuenta con Ure e Isaac Romero y que continúa trabajando para incorporar otro atacante que complete las opciones ofensivas de la plantilla.