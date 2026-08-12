Ferrán Torres deja el FC Barcelona: acuerdo inminente con el PSG
El valenciano no se incorpora con el Barcelona, a la espera de recalar en el PSG
Hoy, 12 de agosto tenían que volver todos los internacionales españoles para incorporarse a los entrenamientos con el Barcelona, pero la gran ausencia ha sido la de Ferrán Torres. En los últimos días se han intensificado las negociaciones entre clubes y jugador para que, el exvalencianista cambie de aires rumbo al PSG.
El jugador tenía permiso del club para no asistir a las instalaciones. Tras vacaciones y el gran homenaje que le vindró su pueblo, el de Foios ha estado meditando su futuro para la próximo temporada.
Las negociaciones para su traspaso al PSG se encuentran en su fase final. Todas las partes han acordado evitar que se entrene durante uno o dos días, ya que se espera que el conjunto parisino cierre el acuerdo por Ferran con el Barça después de la Supercopa de Europa, según Fabrizio Romano.
Ferrán Torres podrá coincidir con Luis Enrique, actualmente, uno de los mejores entrenadores, ya que ha levantado dos Champions seguidas y podría marcharse a un proyecto que está en alza. Además, concidiría con Fabián Ruíz.
Repaso de la trayectoria de Ferrán
El valenciano comenzó su andadura deportiva en el Valencia Mestalla y en la temporada 2017/2018 y con 18 años se debutó con el primer equipo. En Mestalla estuvo tres temporadas, siendo la última la mejor por su madurez y calidad.
Dejó en las arcas del club 34 millones de euros y puso rumbo a Manchester con Pep Guardiola. En Inglaterra solo estuvo un año tras su buena campaña con 13 goles en 36 partidos.
El Barcelona desembolsó nada más y nada menos que 55 millones. 5 años en el club azulgrana hizo que se curtiera como jugador. La realidad es que se adaptó muy bien y a pesar de que su primer año no fue el esperado, después fue ganando más regularidad. Su mejor campaña fue la pasada, 49 partidos disputados y 21 goles.
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