Fin al culebrón Adrián Liso
El atacante zaragozano jugará a las órdenes de Luis García en LaLiga Hypermotion, representando al RCD Mallorca
El RCD Mallorca se ha hecho, tras unas intensas negociaciones, con el fichaje de Adrián Liso procedente del Real Zaragoza. De este modo, el conjunto bermellón cierra así una operación que se ha alargado más de la cuenta por el reciente interés del Venezia FC. A falta de oficialidad, el jugador de 21 años cumple el acuerdo verbal que tenía con el Mallorca y jugará en las islas para intentar devolver al equipo a Primera División.
Según cuenta El Heraldo de Aragón, Real Zaragoza y RCD Mallorca han pactado una cesión con opción de compra obligatoria, que significaría la rúbrica de un contrato por cuatro temporadas más. La operación, tras varios tira y afloja, se cerrará por unas cantidades cercanas a los 2,5 millones de euros. Ante el sondeo de otros equipos, la secretaría técnica bermellona pagará finalmente una cifra mayor de la prevista para hacerse con los servicios de Adrián Liso.
Verano complicado en Mallorca
El mercado de fichajes está siendo bastante ajetreado en las oficinas de Son Moix. El inesperado descenso a Segunda División está derivando en salidas de futbolistas importantes como son Muriqi, Virgili o la más reciente de Samú Costa, quien ha sido traspasado al Al-Nassr a cambio de 22 millones de euros. Las salidas, pese a ser dolorosas para la afición, han permitido hacer caja y hacerse fuertes para cerrar la operación de Liso. El jugador maño continuará su carrera en España tras jugar la temporada pasada en el Getafe CF de Bordalás.
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