La Fiorentina va a pagar una millonada por el valenciano Pellegrino

Tras una temporada complicada, la Fiorentina continúa la renovación de su plantilla de cara a la próxima campaña. Según Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, el conjunto viola ha alcanzado un acuerdo verbal con el Parma para la incorporación del futbolista por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Por el momento, la operación continúa su curso y el jugador y su agente ya han dado el visto bueno.

Mateo Pellegrino, en un partido con el Parma / @MassimoPaolone

Hijo de una leyenda del Valencia CF

Matteo Pellegrino es un delantero de origen valenciano-argentino. El futbolista nació en la capital del Túria mientras su padre, Mauricio Pellegrino, jugaba en el Valencia CF durante la temporada 2000-2001. El futbolista, que vivió 6 años en Valencia, aseguró en una entrevista a FOX Sports que se siente muy privilegiado de haber nacido en España. Además, añadió que le tiene un “aprecio muy grande a Valencia” y que incluso tiene amigos en la ciudad.

Mauricio Pellegrino en el Valencia CF / SD

Cabe destacar que esta característica le permite ser elegible, tanto para Argentina como para España. Sin embargo, el futbolista ha asegurado que “en caso de tener ambas opciones elegiría Argentina”, porque se siente argentino, pero también avisa de que no se cierra “ninguna puerta”. En 2019 debutó con la categoría sub-18 de la albiceleste a las órdenes de Fernando Batista y no le han vuelto a llamar desde entonces, pero sí que estuvo presente en la prelista de 55 jugadores que dio Scaloni para el Mundial 2026.

Delantero revelación de la Serie A

Matteo ha jugado en el Parma durante las dos últimas temporadas y se ha convertido en un jugador muy importante. Durante la pasada campaña, entre liga y copa, anotó 12 goles y dio una asistencia en 39 partidos. Pellegrino mide casi 2 metros y es un delantero de referencia, cuya mayor virtud es el remate de cabeza. Ha sido pretendido durante varios clubes esta temporada y tras jugar en Vélez Sarsfield, Estudiantes La Plata, Platense y Parma, el fichaje por la Fiorentina supone un salto en su carrera.

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Mateo Pellegrino golea con la camiseta del Parma / IG

Por su parte, el club italiano continúa dándole forma a su ataque tras la incorporación de Franco Mastantuono. El exportero del club, Emiliano Viviano, le dedicó unas palabras de elogio al futbolista argentino en FirenzeViola y aprueba su fichaje: “No es muy técnico, pero es el delantero que marca bonitos goles en el área, de lejos puede recordar a Luca Toni”.