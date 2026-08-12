Oficial: CA Osasuna ficha a su nuevo lateral izquierdo

Osasuna acaba de cerrar su segunda incorporación del mercado. Se trata del lateral izquierdo Diego Rico, que llega libre tras finalizar su contrato con el Getafe el pasado 30 de junio. Por el momento, Rico firma por una temporada y tendrá una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. El futbolista ya ha superado las pruebas médicas y ha posado con la camiseta del club.

Cautivado por la afición

En sus primeras palabras como jugador de Osasuna, el futbolista se ha mostrado muy feliz de llegar al que él considera como “un grandísimo club”. “Vengo a intentar ayudar en lo máximo posible con humildad y trabajo. El objetivo es que los aficionados se sientan orgullosos”, declaró Diego Rico, que se ha rendido ante la afición rojilla: “La gran afición que tienen es una de las cosas que me ha hecho decantarme por este club. Empujan mucho y hace 2 años recibieron el premio a mejor estadio del mundo. La gente que conozco que ha jugado aquí siempre me ha hablado muy bien de este sitio”.

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (d) cae junto a Diego Rico (c), del Getafe, durante el partido de la jornada 13 de LaLiga en el Coliseum de Getafe. EFE/JJ Guillén. (Getafe) (Atlético Madrid) / JJ Guillén / EFE

Una posición que había quedado debilitada

Durante la temporada pasada, Diego Rico jugó 30 partidos entre Liga y Copa Del Rey. El exfutbolista azulón promedió 3 despejes por partido, el quinto que más en todo su equipo, y 31,4 pases hacia adelante cada encuentro, el que más en todo el Getafe. A sus 33 años, su experiencia será indispensable en el vestuario y llega para reforzar una posición que estaba bajo mínimos. Tras las marchas de Juan Cruz y Javi Galán, Osasuna solamente contaba con Abel Bretones como lateral izquierdo. Por tanto, la llegada de Diego Rico aportará profundidad al equipo de Ramis.

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Pau Cabanes of Deportivo Alaves competes for the ball with Diego Rico of Getafe CF during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Getafe CF at Mendizorrotza on February 9, 2025, in Vitoria, Spain. AFP7 09/02/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Deportivo Alaves v Getafe CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press. AFP7 vía Europa Press

Un jugador con experiencia

Con más de 185 partidos en Primera División y cerca de 40 en la Premier League, Diego Rico llega a Osasuna con una amplia experiencia en el fútbol de máximo nivel. El lateral izquierdo ha pasado por equipos como el Zaragoza, Leganés, Bournemouth, Real Sociedad y Getafe, acumulando experiencia tanto en España como en Inglaterra. Su capacidad para competir desde el primer momento y su experiencia en partidos de alta exigencia suponen un salto de competitividad inmediato para el proyecto rojillo. Ahora, el futbolista afronta una nueva etapa en su carrera con el objetivo de ayudar a Osasuna a encarar con garantías el inicio de la temporada.