Un equipo de LaLiga se interesa en el fichaje de Adama Traoré

Adama Traoré está sin equipo tras finalizar su contrato con el West Ham el pasado 1 de junio y no le importaría volver a España. Según Matteo Moretto, el Deportivo de A Coruña ha contactado con el futbolista y es una opción real para el club. Sin embargo, si Traoré quiere jugar en el 'depor', tendrá que aceptar una rebaja salarial.

Si acaba fichando por el club gallego, Adama volvería a jugar en España 6 temporadas después. El extremo jugó cedido en el FC Barcelona durante la temporada 21-22, en la que participó en 18 encuentros y dio 4 asistencias. Tras su corta etapa en el Barça, Traoré regresó al Wolverhampton, el equipo en el que más partidos ha jugado, y una temporada después se marchó al Fulham. Durante el mercado de invierno de esta última campaña, el West Ham se hizo con sus servicios hasta final de temporada, pero los londinenses decidieron no renovarle.

Adama Traore vuelve al Barça / SD

Un agente libre con experiencia

Su estado de agente libre facilita su posible incorporación al Deportivo de A Coruña y además el perfil del futbolista encajaría a la perfección en la plantilla. El internacional español es un futbolista rápido, potente y con mucha capacidad de desborde. Actualmente, el club gallego cuenta solamente con Luismi Cruz como único extremo sano en la banda derecha, ya que David Mella continúa recuperándose de la rotura del ligamento de la rodilla izquierda que sufrió el pasado marzo. Por tanto, el Deportivo de A Coruña quiere reforzar esa posición de cara al inicio de LaLiga.

Por el momento, los gallegos solamente han contactado con el futbolista para mostrar su interés, pero todavía no han presentado una oferta formal. Además, Traoré no es el único extremo de la lista y el club evaluará todas sus opciones antes de tomar una decisión. Al mismo tiempo, Fernando Soriano, director deportivo del equipo, está intentando cerrar la incorporación de un central zurdo para completar la plantilla. Esta es una de las máximas prioridades de mercado y, según el propio Soriano, se baraja el nombre de Juan Jesus. Sin embargo, por el momento el futbolista está atento a posibles ofertas que le puedan surgir en la Serie A; ya que es la liga en la que ha jugado durante las últimas temporadas y se siente cómodo allí.

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El Deportivo ha fichado talento joven y jugadores experimentados

Tras cubrir estas posiciones, si no se produce ninguna salida de última hora a la que se tenga que buscar sustituto, el Deportivo cerrará la plantilla de su vuelta a primera división. Durante este verano, el conjunto gallego ha firmado una mezcla de talento joven, con las incorporaciones de Teun Gijselhart, Bright Ede, Lorenzo Amatucci y Asp Jensen, y jugadores experimentados como Leo Román, Angeliño y Aubameyang. El Deportivo de A Coruña debutará en LaLiga el próximo 17 de agosto a las 21:00 ante el Elche.